Украинские ракеты начнут запускать из Канады
Компания Maritime Launch Services, стоящая за предлагаемым космодромом в Кансо, штат Нью-Йорк, получила финансирование, которое, по ее словам, позволит ей начать строительство объекта этой осенью и произвести свой первый запуск в 2022 году.
Компания Maritime Launch Services получает 10,5 млн долларов от инвестиционного банка PowerOne Capital Markets в Торонто.
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Maritime Launch Services заявила, что деньги помогут ей осуществить первый полет ракеты-носителя малого класса в следующем году. Согласно пресс-релизу, первая ракета-носитель среднего класса Циклон 4M взлетит в 2023 году.
Maritime Launch Services хочет построить в Кансо стартовую площадку для запуска спутников на орбиту для использования в околоземных изображениях, связи и научных экспериментах.
Проект получил экологическое одобрение в 2019 году, но это одобрение зависит от условий. Компания заявила, что работает над соблюдением этих условий и рассчитывает выполнить их этим летом.
Первоначально компания Maritime Launch Services планировала запустить свою первую ракету в конце 2019 года, но эта дата постоянно откладывалась.
Президент и генеральный директор Стив Матьер сказал, что к компании обратились небольшие пусковые установки спутников, и MLS рассматривает возможность размещения одной из них для первого полета на орбиту с космодрома, поскольку объект расширяет свои операции.
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По словам Матье, требования к инфраструктуре для небольшой пусковой установки значительно меньше, чем для пусковой установки среднего класса.
Этим летом в Гайсборо и Кансо планируется провести день открытых дверей, чтобы поделиться информацией о проекте и вакансиях, которые будут доступны.
После этого в сентябре начнутся первые дорожные работы на объекте с разрешения провинции.
Компания заявила, что дополнительное финансирование проекта будет обеспечено за счет долевого участия, заемных средств и контрактов на запуск.
Муниципалитет округа Гайсборо поддержал предложенный космодром. Но другие, в том числе сотрудники провинциального и федерального правительства, выразили обеспокоенность по поводу потенциального воздействия разлива химикатов или неудачного запуска.
Напомним, ранее сообщалось, что ракета с украинским двигателем вывела на орбиту турецкий спутник.
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