Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Разрубит ли нож пулю, выпущенную из пистолета: Эксперименты

Комментариев: 1
Сможет ли лезвие выдержать выстрел?

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Никогда не задумывались, что случится, если выстрелить в лезвие ножа, топора, мачете или в любое другое лезвие?  Как вы думаете, пуля просто разрежется пополам или сломает лезвие? Блогеры из Mamix Live решили проверить это в эксперименте.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если расстрелять машину гвоздями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:11
Оценка:  0
гость
Переснимают разрушителей мифов чтоли?????
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь