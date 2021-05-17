Разрубит ли нож пулю, выпущенную из пистолета: Эксперименты

Сможет ли лезвие выдержать выстрел?

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Никогда не задумывались, что случится, если выстрелить в лезвие ножа, топора, мачете или в любое другое лезвие? Как вы думаете, пуля просто разрежется пополам или сломает лезвие? Блогеры из Mamix Live решили проверить это в эксперименте.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если расстрелять машину гвоздями.