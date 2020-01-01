Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Sharp выпустил смартфон с самой большой камерой

Комментариев: 0
Размер камеры - один дюйм.
Aquos R6
Aquos R6
sharp

Новейший флагман Sharp оснащен 1-дюймовым сенсором камеры с логотипом Leica - и этого, вероятно, достаточно, чтобы привлечь внимание любителей фотоаппарата. Но достать устройство может быть сложно, так как Aquos R6 пока ограничен Японией.

Читай также: Старые модники: названы крутые телефоны начала 2000-х

1-дюймовый 20-мегапиксельный сенсор камеры является самым большим в мире смартфонов, опережая 1 / 1,12-дюймовый сенсор Xiaomi Mi 11 Ultra. Это означает, что камера телефона сможет поглощать больше света за короткий промежуток времени, что приведет к детальным фотографиям даже в условиях низкой освещенности.

Интересно, что в телефоне только одна задняя камера - это отход от многокамерных моделей, которые распространены в современных телефонах.

В других отношениях Aquos R6 не уступает современным смартфоном. Он оснащен  6,6-дюймовым экраном с разрешением 2730 x 1260 пикселей, максимальной яркостью 2000 нит и частотой обновления 240 Гц. 

Характеристики

  • Экран:  6,6-дюймовый OLED- экран WUXGA +  Pro IGZO; Разрешение 1260 x 2730; Максимальная яркость 2000 нит
  • Частота обновления:  240 Гц
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon  888
  • Оперативная память: 12  ГБ
  • Основная камера: 20-мегапиксельная камера с 1-дюймовым сенсором; f / 1.9
  • Фронтальная камера: 12,6-мегапиксельная с диафрагмой f / 2,3
  • Внутренняя память: 128 ГБ
  • Безопасность:  экранный датчик отпечатков пальцев
  • Батарея: 5000 мАч

Читай также: Gionee выпустит смартфон с рекордной батареей на 10000 мАч

Последнее устройство Sharp также имеет некоторые изящные функции, такие как точка доступа с учетом местоположения и специальная кнопка Google Assistant. Компания утверждает, что экранный датчик отпечатков пальцев с питанием от Qualcomm обеспечивает самую большую площадь для разблокировки телефона.

Aquos R6 в настоящее время доступен только в Японии в рамках сетевых планов с NTT Docomo и Softbank.

Напомним, ранее сообщалось, что первый смартфон с камерой на 192 Мп готовят к выходу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Sharp, смартфон, камера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь