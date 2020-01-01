Sharp выпустил смартфон с самой большой камерой
Новейший флагман Sharp оснащен 1-дюймовым сенсором камеры с логотипом Leica - и этого, вероятно, достаточно, чтобы привлечь внимание любителей фотоаппарата. Но достать устройство может быть сложно, так как Aquos R6 пока ограничен Японией.
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1-дюймовый 20-мегапиксельный сенсор камеры является самым большим в мире смартфонов, опережая 1 / 1,12-дюймовый сенсор Xiaomi Mi 11 Ultra. Это означает, что камера телефона сможет поглощать больше света за короткий промежуток времени, что приведет к детальным фотографиям даже в условиях низкой освещенности.
Интересно, что в телефоне только одна задняя камера - это отход от многокамерных моделей, которые распространены в современных телефонах.
В других отношениях Aquos R6 не уступает современным смартфоном. Он оснащен 6,6-дюймовым экраном с разрешением 2730 x 1260 пикселей, максимальной яркостью 2000 нит и частотой обновления 240 Гц.
Характеристики
- Экран: 6,6-дюймовый OLED- экран WUXGA + Pro IGZO; Разрешение 1260 x 2730; Максимальная яркость 2000 нит
- Частота обновления: 240 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативная память: 12 ГБ
- Основная камера: 20-мегапиксельная камера с 1-дюймовым сенсором; f / 1.9
- Фронтальная камера: 12,6-мегапиксельная с диафрагмой f / 2,3
- Внутренняя память: 128 ГБ
- Безопасность: экранный датчик отпечатков пальцев
- Батарея: 5000 мАч
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Последнее устройство Sharp также имеет некоторые изящные функции, такие как точка доступа с учетом местоположения и специальная кнопка Google Assistant. Компания утверждает, что экранный датчик отпечатков пальцев с питанием от Qualcomm обеспечивает самую большую площадь для разблокировки телефона.
Aquos R6 в настоящее время доступен только в Японии в рамках сетевых планов с NTT Docomo и Softbank.
Напомним, ранее сообщалось, что первый смартфон с камерой на 192 Мп готовят к выходу.
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