Суд отклонил заявку Xiaomi на товарный знак MIX из-за Meizu

Суд посчитал, что Xiaomi MIX похож на Meizu MIX.

Ранее в этом месяце Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая объявило, что судебный иск Xiaomi был отклонен Пекинским судом по интеллектуальной собственности. Компания подала заявку на товарный знак "MIX", который был отклонен из-за конфликтов с существующим товарным знаком другой компании.

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Согласно отчету MyDrivers, китайский технологический гигант подал заявку на регистрацию товарного знака "MIX", но она была отклонена. Спорный товарный знак относится к номеру 29673851 для "MIX", который предназначен для таких гаджетов, как "компьютеры; шагомеры; мобильные телефоны; датчики и т. д." Теперь в судебном решении говорится, что товарный знак, включающий "MIX", оспаривается, поскольку он уже связан с существующим товарным знаком, зарегистрированным другим брендом смартфонов, Meizu, и аналогичен его товарному знаку Meizu MIX.

Кроме того, суд также указал, что он также используется другими компаниями. Примечательно, что одна из основных причин отклонения судебного запроса была связана с характером продуктов, для которых использовался термин "MIX", поскольку и Meizu, и Xiaomi используют его в аналогичных продуктах. Последний впервые представил свой смартфон Mi MIX еще в октябре 2016 года, с другой стороны, Meizu MIX был представлен двумя месяцами ранее. Хотя, в отличие от Xiaomi, Meizu выпустила умные часы вместо телефона.