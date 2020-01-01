Гигантский магнит против ферромагнитной жидкости
Что будет, если самодельную ферромагнитную жидкость вылить на магнит?
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Блогеры из Live Today решили приготовить ферромагнитную жидкость по различным рецептам и сравнить их.
А также они поэкспериментировали с ферромагнитной жидкостью и мощными магнитами.
Напомним, ранее блогеры показали на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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