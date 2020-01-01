Meizu показала свои вторые умные часы

Эту новинку ждали слишком долго.

Первые умные часы Meizu вышли в далеком 2014 году. И, вот, наконец, компания анонсирует свои вторые умные часы.

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Meizu Watch были замечены на собственном сайте China Telecom агентом Weibo Leakster @UncleMobile, давшим нам возможность впервые взглянуть на устройство.

Дизайн очень напоминает Apple Watch с квадратным корпусом и петлевым ремешком для часов. Мы видим одну кнопку на правой стороне корпуса, а также намек на возможности eSIM, показанные на странице.

Умные часы от Meizu Скриншот

Первоначально предполагалось, что Meizu Watch будут выпущены в четвертом квартале 2020 года, но этого не произошло. Умное устройство дебютирует с собственным интерфейсом Flyme for Watch от Meizu.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит к выходу двухэкранный смартфон.