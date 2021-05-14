Австралия побила рекорд по установке новых солнечных панелей на крышах

Австралия, один из мировых лидеров по производству солнечных панелей на крышах домов, в очередной раз побила собственный рекорд по количеству установленных солнечных панелей за год.

Согласно анализу национального научного агентства Австралии CSIRO, в 2020 году количество установок выросло почти на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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Данные, собранные экспертами по энергоэффективности и представленные в заявлении CSIRO, поступают от Австралийского регулятора чистой энергии, национального органа, которому поручено сократить выбросы углерода в стране и ускорить использование чистой энергии.

Это показывает, что, в то время как лидеры их федерального правительства отстают в борьбе с изменением климата , австралийцы ежедневно удваивают потребление возобновляемых источников энергии, устанавливая на крышах больше солнечных панелей, чем когда-либо прежде, и увеличивая размер своих массивов на крышах.

"Устойчиво низкие затраты на технологии, увеличение объемов работы из дома и переключение домашних расходов на ремонт дома во время COVID-19 сыграли ключевую роль в увеличении количества солнечных фотоэлектрических систем на крышах в рамках СДСВ", - сказал старший исполнительный директор Clean Energy Regulator Марк Уильямсон, ссылаясь на национальную схему в Австралии, которая позволяет домовладельцам и малому бизнесу возмещать часть затрат на установку панелей на свои крыши.

Рекордный год - это просто еще один год для залитой солнцем страны, где количество установок растет из года в год, так как стоимость возобновляемых источников энергии упала. В 2018 году количество солнечных установок на крышах подскочило почти на 60 процентов по сравнению с 2017 годом.

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"Австралия - одно из самых солнечных мест на планете", - сказал Майкл Амброуз, старший научный сотрудник CSIRO, который руководил анализом CSIRO, который отражает отдельную ежегодную оценку австралийского рынка солнечной энергии на крышах, проводимую консалтинговой фирмой SunWiz. "Мы занимаем лидирующие позиции в мире по мощности фотоэлектрических систем на душу населения, составляющей 591 Вт на человека, что почти в восемь раз превышает средний мировой показатель".

Фотовольтаика или фотоэлектрическая энергия - это то, что ученые часто называют солнечными панелями, которые состоят из солнечных элементов, собранных вместе, чтобы улавливать энергию Солнца и превращать ее в электричество. Емкость - это количество электроэнергии, которое солнечная система может производить на пике.

"[Последние] данные о солнечных фотоэлектрических установках показывают, насколько быстро фотоэлектрические системы были приняты по всей Австралии и как увеличился размер фотоэлектрических массивов", - сказал Амброуз.

Данные, использованные в анализе CSIRO от федерального регулятора чистой энергии Австралии, показали, что в 2020 году было установлено и сертифицировано рекордное количество солнечных панелей - 362000 в соответствии со схемой малых возобновляемых источников энергии.

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По состоянию на конец года в Австралии было в общей сложности более 2,68 миллиона солнечных систем на крышах домов, что означает, что каждое четвертое домохозяйство теперь поглощает солнечный свет и преобразует его в электричество.

Ожидается, что мощность солнечных батарей на крышах страны будет только расти, а в 2021 году уже будет расти количество установок, согласно предварительным данным.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые наконец-то обнаружили серьезный недостаток солнечных батарей.