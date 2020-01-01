Китайский орбитальный аппарат готовится совершить посадку на Марс

Посадка должна состояться в ночь на субботу.

Китай собирается совершить первую попытку посадки на Марс - достижения, с которым успешно справилась лишь половина космических кораблей, которые когда-либо пытались совершить такую попытку.

Tianwen-1, как называется миссия, которую можно перевести "вопросы к небу". Она нацелен на то, чтобы стать первой марсианской миссией, отправившей космический корабль на орбиту планеты, сбросив посадочную платформу на поверхность Марса и развернув марсоход - все в одной экспедиции.

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Первые шаги сделаны. Миссия стартовала в июле 2020 года, а в феврале космический корабль вышел на орбиту Марса . Сейчас орбитальный аппарат готовится выпустить капсулу с посадочным модулем и марсоходом.

Он должен пролететь сквозь марсианскую атмосферу и развернуть парашют, а затем освободить посадочный модуль, который должен запустить двигатели, направленные вниз, чтобы спуститься на поверхность Марса.

Если все пойдет хорошо, спускаемый аппарат Tianwen-1 позже развернет двухгусеничную рампу, чтобы шестиколесный вездеход скатился по марсианской поверхности.

Попытка посадки запланирована на субботу 02:11 по Киеву. Китайское национальное космическое управление (CNSA) не подтвердило эти сроки, но ранее заявляло, что попытается совершить посадку - "самую сложную часть миссии" - в мае.

Если посадочный модуль Tianwen-1 благополучно сядет на Марс, это будет первая посадка на Красную планету, не принадлежащая NASA, с тех пор, как в 1971 году приземлился советский марсоход. Благодаря успеху Китай станет третьей страной, высадившейся на Марсе.

Предполагаемое место посадки - Утопия Планиция, обширное поле древних вулканических пород, под поверхностью которых могут быть обширные запасы водяного льда. Если космические агентства, такие как NASA, когда-нибудь отправят людей на Марс, вода станет критически важным ресурсом, потому что она может как поддерживать астронавтов, так и расщепляться на водород и кислород для ракетного топлива.

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Маловероятно, что летящие на Марс космические корабли смогут нести достаточно воды, кислорода и водорода для всего путешествия туда и обратно.

Китайский марсоход на солнечной энергии весом 240 кг намерен исследовать регион и изучать его водяной лед. Миссия также призвана помочь Китаю подготовиться к будущей попытке вернуть на Землю марсианские камни или грязь в конце 2020-х годов.

Tianwen-1 работает вместе с двумя другими, недавно прибывшими на Марс: зондом Объединенных Арабских Эмиратов Hope, который в настоящее время кружит над красной планетой, и марсоходом NASA Perseverance, который только начал исследовать кратер Марса Джезеро.