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Тренды YouTube: Новые звезды из Казахстана и арест Медведчука

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В тренде политика и интервью.

Ирина Кайратовна – новые звезды из Казахстана / вДудь

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Гостем Юрия Дудя стала казахстанская рэп-группа Ирина Кайратовна. Музыканты поговорили с ведущим об их пути к известности, домашнем насилии и общих проблемах.

Ирина Кайратовна — это группа бывших кавээнщиков, которые начинали с юмористических скетчей в инстаграме. Впоследствии они создали казахстанское ютьюб-шоу с миллионами просмотров и параллельно начали заниматься музыкой.

Суд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку

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13 мая 2021 в Печерском суде Киева избрали меру пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Судья Вячеслав Пидпалый отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу, зато постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Медведчуку вместе с его соратником Тарасом Козаком инкриминируют “государственную измену“ и “подготовку к разграблению национальных ценностей на оккупированной территории“. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов ранее сообщил, что Тарас Козак сейчас находится в России.

Напомним, ранее в тренды попали Заразность COVID-19 и Веном 2.

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Теги: тренды YouTube, видео
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