Законы сохранения энергии: Эксперименты

Что такое импульс и закон сохранения импульса?

От чего отталкивается ракета, когда летит? И почему кошки приземляются на лапы? Гироскопический эффект и закон сохранения момента импульса.

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Что представляет собой маховик и что такое неинерциальная система. Как сделать неустойчивое устойчивым? Из чего можно соорудить юлу? И могут ли вещи левитировать при помощи гироскопов?

Сохранение механической энергии.

Что такое потенциальная и кинетическая энергия? Как происходит переход в тепловую энергию? И от чего это зависит?

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.