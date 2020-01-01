Законы сохранения энергии: Эксперименты
Что такое импульс и закон сохранения импульса?
От чего отталкивается ракета, когда летит? И почему кошки приземляются на лапы? Гироскопический эффект и закон сохранения момента импульса.
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Что представляет собой маховик и что такое неинерциальная система. Как сделать неустойчивое устойчивым? Из чего можно соорудить юлу? И могут ли вещи левитировать при помощи гироскопов?
Сохранение механической энергии.
Что такое потенциальная и кинетическая энергия? Как происходит переход в тепловую энергию? И от чего это зависит?
Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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