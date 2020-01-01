Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Законы сохранения энергии: Эксперименты

Комментариев: 0
Что такое импульс и закон сохранения импульса?

От чего отталкивается ракета, когда летит? И почему кошки приземляются на лапы? Гироскопический эффект и закон сохранения момента импульса.

Читай также: Неоновые трюки: Эксперименты с ультрафиолетом

Что представляет собой маховик и что такое неинерциальная система. Как сделать неустойчивое устойчивым? Из чего можно соорудить юлу? И могут ли вещи левитировать при помощи гироскопов?
Сохранение механической энергии.

Что такое потенциальная и кинетическая энергия? Как происходит переход в тепловую энергию? И от чего это зависит?

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь