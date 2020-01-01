В Apple ополчились на перешедшего из Facebook сотрудника за сексизм

Группа сотрудников Apple написала петицию с просьбой провести расследование по делу о найме Антонио Гарсиа Мартинеса - бывшего менеджера по продукту Facebook и автора книги Chaos Monkeys.

В петиции сотрудники выразили обеспокоенность по поводу взглядов Гарсиа Мартинеса на женщин и цветных людей. Его прием на работу "ставит под сомнение некоторые части нашей системы включения в Apple, в том числе группы по найму, проверку биографических данных и наш процесс, чтобы наша существующая культура включения была достаточно сильной, чтобы противостоять людям, которые не разделяют наши всеобъемлющие ценности", - пишут они.

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Гарсиа Мартинес был менеджером по продукту в группе таргетинга рекламы Facebook с 2011 по 2013 год. Большинство вопросов, которыми обеспокоены сотрудники Apple, исходят от самой Chaos Monkeys . (Книга посвящена "всем моим врагам".) Автобиография прослеживает путь Гарсиа Мартинеса с Уолл-стрит в Кремниевую долину. Гарсиа Мартинес охарактеризовал книгу как "полный режим гонзо-журналистики в стиле Хантера С. Томпсона". Сотрудники в петиции рассматривают это иначе: они говорят, что это расистский и сексистский подход.

"Быть ​​женщиной в сфере технологий так утомительно; сидя напротив мужчин, которые думают из-за моего пола, что я мягкая, слабая и вообще полна дерьма", - обратил на цитату из книги один из сотрудников Apple.

Согласно последнему отчету компании о разнообразии, в Apple женщины составляют 40 процентов рабочей силы, но только 23 процента в командах исследователей и разработчиков. Половина рабочей силы - белые, а 27 процентов - выходцы из Азии. "В Apple мы укрепили нашу давнюю приверженность к тому, чтобы наша компания стала более инклюзивной, а мир - более справедливым", - говорится в заголовке веб-сайта, содержащего отчет.

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Сотрудники Apple написали:

"Мы глубоко обеспокоены недавним наймом Антонио Гарсиа Мартинеса. Его женоненавистнические заявления в его автобиографии, прямо противоречат приверженности Apple принципу инклюзии и разнообразия. Мы глубоко обеспокоены тем, что этот контракт означает для Apple приверженность своим целям интеграции, а также его реальное и непосредственное влияние на тех, кто работает рядом с г-ном Гарсиа Мартинесом. Это ставит под сомнение некоторые части нашей системы, в том числе группы по найму, проверку биографических данных и наш процесс, чтобы наша существующая культура включения была достаточно сильной, чтобы противостоять людям, которые не разделяют наши всеобъемлющие ценности", - говорится в обращении.

После петиции Антонио Гарсиа Мартинес был уволен из Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.