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Тренды YouTube: Заразность COVID-19 и Веном 2

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В тренде - трейлер фильма и новости о коронавирусе.

Заразность COVID-19 — новая, важная информация

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Новое исследование рассматривает 3 способа распространения коронавируса. 
Оказалось, что важнейший и самый главный способ передачи инфекции практически не связан с мытьем рук и ношением масок, но есть простые, доступные и эффективные профилактические действия. 

Веном 2 – официальный трейлер

Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома - одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон - суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.

Напомним, ранее в тренды попали стрельба в Казани и Go_A на Евровидении.

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Теги: видео, тренды YouTube
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