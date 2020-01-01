Тренды YouTube: Заразность COVID-19 и Веном 2
Заразность COVID-19 — новая, важная информация
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Новое исследование рассматривает 3 способа распространения коронавируса.
Оказалось, что важнейший и самый главный способ передачи инфекции практически не связан с мытьем рук и ношением масок, но есть простые, доступные и эффективные профилактические действия.
Веном 2 – официальный трейлер
Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома - одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон - суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.
Напомним, ранее в тренды попали стрельба в Казани и Go_A на Евровидении.
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