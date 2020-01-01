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Робопса Boston Dynamics отправили в подземное ядерное хранилище

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Во Франции роботы будут следить за состоянием хранилища ядерных отходов.
Робопес будет обследовать подземное хранилище
Робопес будет обследовать подземное хранилище
Ecole des Mines

Глубоко под землей на востоке Франции четвероногий робот по имени Шрам осторожно шагает через обширные пещеры, загруженный датчиками для принятия мер в местах, куда люди могут бояться ступать.

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Это идеальная тренировочная площадка для Шрама, роботизированной “собаки“, за которой ухаживают исследователи инженерной школы Ecole des Mines в Нанси.

Его название - это французская аббревиатура от “Advanced Robotic Assistance System“, и Ecole des Mines была первой во Франции, которая приобрела робота Spot у американской компании Boston Dynamics в сентябре прошлого года.

 

Робопес будет обследовать подземное хранилище
Робопес будет обследовать подземное хранилище
Ecole des Mines

 

Во вторник команда из университета проверила способности Шрама в лаборатории Cigeo в 500 метрах ниже деревни Буре, которая должна стать постоянным домом для тысяч тонн токсичных отходов французских атомных электростанций.

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Иногда черно-желтый робот управлялся дистанционно, но иногда он мог перемещаться самостоятельно, что открывало исследователям возможность программировать автономные задачи.

Роботы также могут проникать и осматривать труднодоступные места или могут подвергать людей радиационному риску.

 

Робопес будет обследовать подземное хранилище
Робопес будет обследовать подземное хранилище
Ecole des Mines

 

“Сейчас мы заинтересованы в разработке искусственного интеллекта, чтобы его можно было использовать для наблюдения за глубокими геологическими хранилищами“, - сказал Гийом Эрманд, инженер французского агентства по обращению с ядерными отходами ANDRA.

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“Наша подземная лаборатория - это уникальная и исключительная тренировочная площадка“, - сказал он.

Студенты университета будут работать над передовыми приложениями искусственного интеллекта для управления роботами, которые будут протестированы в лаборатории.

 

Робопес будет обследовать подземное хранилище
Робопес будет обследовать подземное хранилище
Ecole des Mines

 

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Одна из возможностей заключается в том, чтобы он проводил регулярные исследования по сбору данных в том же помещении или на том же маршруте, что могло бы дать раннее предупреждение операторам лаборатории о мельчайших геологических сдвигах на участке.

Его также можно было быстро развернуть в случае аварий, когда оборудование большего размера было бы непрактично.

 

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Теги: робопес, Франция, Boston Dynamics
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