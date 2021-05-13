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Что будет, если солнечную батарею намазать солнцезащитным кремом: Эксперименты

Комментариев: 1
Заблокирует ли крем от загара лучи света от ламп?

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Блогеры решили намазать солнечную панель кремом от загара. Достаточно противоречиво, правда? Взять и намазать солнечную батарея, которая должна улавливать солнечный свет и генерировать из него энергию, солнцезащитным кремом? Он ведь защищает от солнца. Будет ли работать солнечная батарея? А если да, то уменьшится ли ее производительность?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать водородную батарею своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.05.2021, 10:21
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гость
Если коту скучно он коки вылизывает.Крем отражает и поглощает уф-лучи,которые обладают весьма низкой энергией,так что КПД снизится незначительно.
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