Что будет, если солнечную батарею намазать солнцезащитным кремом: Эксперименты

Заблокирует ли крем от загара лучи света от ламп?

Читай также: Крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми

Блогеры решили намазать солнечную панель кремом от загара. Достаточно противоречиво, правда? Взять и намазать солнечную батарея, которая должна улавливать солнечный свет и генерировать из него энергию, солнцезащитным кремом? Он ведь защищает от солнца. Будет ли работать солнечная батарея? А если да, то уменьшится ли ее производительность?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать водородную батарею своими руками.