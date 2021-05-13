Что будет, если солнечную батарею намазать солнцезащитным кремом: Эксперименты
Заблокирует ли крем от загара лучи света от ламп?
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Блогеры решили намазать солнечную панель кремом от загара. Достаточно противоречиво, правда? Взять и намазать солнечную батарея, которая должна улавливать солнечный свет и генерировать из него энергию, солнцезащитным кремом? Он ведь защищает от солнца. Будет ли работать солнечная батарея? А если да, то уменьшится ли ее производительность?
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать водородную батарею своими руками.
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