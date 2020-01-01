Xiaomi запатентовала новый сворачивающийся смартфон

Этот смартфон больше похож на блютуз-колонку.

Китайский производитель Xiaomi за относительно короткое время вошел в тройку лидеров среди производителей смартфонов в мире. Чтобы иметь возможность продолжать выпуск инновационных моделей в будущем, Xiaomi развернула большой центр исследований и разработок, где разрабатываются будущие технологии и конструкции. Компания регулярно подает заявки на патенты для защиты этих инноваций.

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LetsGoDigital сообщает, что компания запатентовала складной смартфон, который имеет дизайн умной колонки.

Патент на образец был подан Пекинским мобильным программным обеспечением Xiaomi в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) в марте 2020 года. Документация утверждена и опубликована сегодня, 11 мая 2021 года. Документация включает 32 изображения продукции, на которых показано устройство цилиндрической формы. Хотя дизайн сразу напоминает нам умную колонку, такую ​​как Xiaomi Mi Smart Speaker, из краткого описания становится ясно, что это “мобильный телефон с заводным экраном“.

Устройство цилиндрической формы имеет большой сворачивающийся дисплей. В самом компактном положении экран расположен внутри, поэтому он остается хорошо защищенным, когда вы носите устройство с собой. Сбоку от экрана прикреплена удобная рамка, которая также служит ручкой для вытягивания экрана.

Одна кнопка расположена на верхней части этого складного смартфона Xiaomi, предположительно, кнопка включения / выключения. Кроме того, на задней стороне корпуса видна система камер. К сожалению, подробностей об этой камере нет. Судя по конструкции объективов, это основная камера, вспышка и зум-камера.

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Наконец, Xiaomi предлагает этот смартфон с большим динамиком внизу. Такие соединения, как разъем USB-C, на изображениях не видны. Возможно, этот мобильный телефон можно заряжать только по беспроводной сети.

Это уникальный смартфон. Выдвижной экран и большая акустическая система делают это мультимедийное устройство подходящим для просмотра фильмов или прослушивания музыки. Это также кажется идеальным устройством для демонстрации чего-либо, например, вашим коллегам или клиентам. Однако дизайн кажется значительно менее подходящим для звонков.

Тем не менее, остается особенным посмотреть, какие возможности, которые изучает Xiaomi, могут определить наше будущее использование смартфонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала дырявые экраны с несколькими отверстиями.