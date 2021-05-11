5 причин скачать финансовое приложение с деньгами внутри

Финансовое приложение MyCredit с деньгами внутри работает в 2 раза быстрее чем сайт, экономит трафик и заряд устройства, а также регулярно дарит подарки. В отличии от сайта приложение работает при минимальном уровне связи 2G.

Почему стоит скачать приложение MyCredit?

1. Приложении MyCredit - это сундучок с деньгами и подарками внутри

Финансовый сервис MyCredit любит дарить подарки. Каждую неделю с 13 мая разыгрывается по 5 пополнений мобильного на 100 гривен среди скачавших приложение. А до 14 мая можно выиграть до 17 000 гривен в пасхальной мине-игре “Все дело в яйцах”.

Также напомним, что новым клиентам MyCredit дарит 50 грн на кешбэк на оплату процентов за 1-й кредит под 0,01%.

2. Финансовое приложение MyCredit покажет доступную для вас сумму денег

В нужный момент финансовый сервис MyCredit поможет “не морально, а материально”. Даже 1 000 гривен часто решает серьезные проблемы. Нечаянно разбитое стекло на телефоне, сломавшиеся наушники или заболевший зуб требуют срочного решения проблемы. С приложением MyCredit такие проблемы будут решены быстро.

Зарегистрируйтесь в финансовом приложение MyCredit и узнайте какая сумма денег доступна для вас. В нужный момент эти деньги за 5 минут будут перечислены на вашу карту.

3. Приложение MyCredit работает быстрее, чем сайт

Разработчики MyCredit стремятся ускорить процесс отправки денег на карту. Однако, не влияют на скорость работы браузеров. Браузеру, при переходе на новую страницу, нужно каждый раз заново подгружать информацию. А это дополнительная нагрузка на интернет и дополнительное время. В мобильном приложении информация хранятся внутри и не загружается снова и снова.

Поэтому приложение быстрее, чем сайт.

4. Легкое приложением MyCredit экономит память телефона и мобильный трафик

Часто одно новое приложение тормозит работу устройства и быстро садит батарею. И согласитесь, еще больнее после установки нового приложения, неожиданно потерять мобильный трафик и деньги. Разработчики MyCredit хотят дарить клиентам только радость и решать проблемы, а не создавать новые. Поэтому стремятся сделать приложение легким.

Финансовое приложение MyCredit не работает в фоновом режиме и не использует заряд и трафик круглосуточно. Благодаря этому приложение не тратит лишние мб интернета и заряд устройства.

5. Приложение MyCredit гарантирует полную конфиденциальность данных

MyCredit прошел сертификацию PCI DSS — международного стандарта безопасности хранения данных платежных карт, разработанного Visa и MasterCard.

Кроме соблюдения стандартов хранения и защиты информации о клиентах, сотрудники MyCredit регулярно проходят проверку на полиграфе. В офисах ведется видеонаблюдение и действует пропускная система контроля. И это несмотря на то, что полного доступа к информации о клиентах у сотрудников нет. Кроме этого, раз в неделю проводится проверка на взлом клиентской базы.

Поэтому MyCredit гарантирует защиту персональных данных.

Скачивайте приложение для iOs и Android .

Пример расчёта процентной ставки

Пример основан на предположении, что стороны выполнят свои обязательства своевременно и в полном объеме.

Ежедневная процентная ставка = 1,99%

Годовая процентная ставка (365 дней) = 726,35%

Сумма займа – 1000,00 грн.

Срок пользования займом – 10 дней. Проценты за 1 день = 1000,00 грн. * 1,99/100 = 19,90 грн.

Проценты за 10 дней = 19,90 грн. х 10 дней = 199,00 грн.

Сумма процентов к возврату – 199,00 грн.

«1 Безпечне Агентство Безпечних Кредитів» – 16103223. Серія та номер свідоцтва: ІК № 146 від 20.10.2015

5 причин завантажити фінансовий додаток з грошима всередині

Фінансовий додаток MyCredit з грошима всередині працює у 2 рази швидше ніж сайт, економить трафік та заряд пристрою, а також регулярно дарує подарунки. На відміну від сайту додаток працює при мінімальному рівні зв'язку 2G.

Чому варто завантажити додаток MyCredit?

1. MyCredit - це скринька з грошима та подарунками всередині

Фінансовий сервіс MyCredit любить дарувати подарунки. З 13 квітня щотижня розігрується по 5 поповнень мобільного на 100 гривень серед завантаживших додаток. А до 14 травня можна виграти до 17 000 гривень у пасхальній міні-грі “Вся справа в яйцях“.

Також нагадуємо, що новим клієнтам MyCredit дарує 50 грн на кешбек на оплату відсотків за 1-й кредит під 0,01%.

2. Фінансовий додаток MyCredit покаже доступну для вас суму грошей

У потрібний момент фінансовий сервіс MyCredit допоможе “не морально, а матеріально“. Навіть 1 000 гривень часто розв'язувати серйозні проблеми. Розбите скло на телефоні, зламані навушники або хворий зуб вимагають термінового розв'язання проблеми. З додатком MyCredit такі проблеми будуть вирішені швидко.

Зареєструйтеся у фінансовому додатку MyCredit і дізнайтеся яка сума грошей доступна для вас. У потрібний момент ці гроші за 5 хвилин будуть перераховані на вашу карту.

3. Додаток MyCredit працює швидше, ніж сайт

Розробники MyCredit прагнуть прискорити процес надсилання грошей на карту. Однак, не впливають на швидкість роботи браузерів. Браузеру, при переході на нову сторінку, потрібно кожен раз заново завантажувати інформацію. А це додаткове навантаження на інтернет та додатковий час. У мобільному додатку інформація зберігається всередині та не завантажується знову і знову.

Тому додаток швидше, ніж сайт.

4. Легкий додаток MyCredit економить пам'ять телефону і мобільний трафік

Часто один новий додаток гальмує роботу пристрою і швидко розряджає батарею. І погодьтеся, ще болючіше після установки нового додатку, несподівано втратити мобільний трафік і гроші. Розробники MyCredit хочуть дарувати клієнтам тільки радість і розв'язувати проблеми, а не створювати нові. Тому прагнуть зробити додаток легким.

Фінансовий додаток MyCredit не працює у фоновому режимі та не використовує заряд і трафік цілодобово. Завдяки цьому не витрачає зайві мб інтернету і заряд пристрою.

5. Додаток MyCredit гарантує повну конфіденційність даних

MyCredit пройшов сертифікацію PCI DSS — міжнародного стандарту безпеки зберігання даних платіжних карт, розробленого Visa та MasterCard.

Крім дотримання стандартів зберігання та захисту інформації про клієнтів, співробітники MyCredit регулярно проходять перевірку на поліграфі. В офісах ведеться відеоспостереження і діє пропускна система контролю. І це не зважаючи на те, що повного доступу до інформації про клієнтів у співробітників немає. Крім цього, раз на тиждень проводиться перевірка на злом клієнтської бази.

Тому MyCredit гарантує захист персональних даних.

Завантажуйте додаток для iOs і Android .

Приклад розрахунку відсоткової ставки

Приклад базується на припущенні, що сторони виконають свої зобов'язання своєчасно та в повному обсязі.

Щоденна процентна ставка = 1,99%

Річна процентна ставка (365 днів) = 726,35%

Сума позики – 1000,00 грн.

Строк користування позикою – 10 днів. Відсотки за 1 день = 1000,00 грн. * 1,99/100 = 19,90 грн.

Відсотки за 10 днів = 19,90 грн. х 10 днів = 199,00 грн.

Сума процентів до повернення – 199,00 грн.

«1 Безпечне Агентство Безпечних Кредитів» – 16103223. Серія та номер свідоцтва: ІК № 146 від 20.10.2015

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине