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Развенчиваем киномифы: Эксперименты

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Мы часто видим в кино какие-то трюки, которые в реальной жизни не могут происходить.

Взорвется ли машина, если выстрелить в бензобак? Эксперимент: стреляем из пулемета Калашникова по канистрам с бензином. При каком типе стрельбы это наиболее вероятно сделать - одиночными или очередями? И как на это повлияет заполненность бака? 

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Можно ли спрятаться от выстрела в машине? Или спрятаться за машиной? Если да, то какие части кузова наименее уязвимы? А может быть, для сооружения укрытия хватит просто деревянной мебели?

Может ли пуля отбросить человека в бронежилете, и может ли человек активно двигаться после попадания пули в бронежилет? Как отличается сила удара пули и кувалды? И причем здесь импульс?

Напомним, ранее блогеры показали как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода.

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Теги: эксперименты, видео
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