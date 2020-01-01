Развенчиваем киномифы: Эксперименты
Взорвется ли машина, если выстрелить в бензобак? Эксперимент: стреляем из пулемета Калашникова по канистрам с бензином. При каком типе стрельбы это наиболее вероятно сделать - одиночными или очередями? И как на это повлияет заполненность бака?
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Можно ли спрятаться от выстрела в машине? Или спрятаться за машиной? Если да, то какие части кузова наименее уязвимы? А может быть, для сооружения укрытия хватит просто деревянной мебели?
Может ли пуля отбросить человека в бронежилете, и может ли человек активно двигаться после попадания пули в бронежилет? Как отличается сила удара пули и кувалды? И причем здесь импульс?
Напомним, ранее блогеры показали как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода.
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