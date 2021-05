Самый кровавый сайт в мире закрылся

После пятнадцати лет существования был закрыт портал LiveLeak.

Видеосайт LiveLeak, наиболее известный тем, что размещает самые кровавые кадры, которые не решались опубликовать другие видеосервисы, закрылся после пятнадцати лет работы. Его заменит ItemFix - сайт, который запрещает пользователям загружать медиафайлы, содержащие "чрезмерное насилие или кровавый контент".

В своем сообщении в блоге основатель LiveLeak Хайден Хьюитт не назвал причины закрытия сайта, сказав только следующее: "За последние несколько лет мир сильно изменился, вместе с ним Интернет и мы как люди". В видео, размещенном на его канале YouTube Trigger Warning, Хьюитт не сообщил никаких подробностей, но сказал, что поддержание LiveLeak стало проблемой, и что у него и его команды "просто не было сил продолжать борьбу".

"Теперь все по-другому, все идет своим чередом", - говорит Хьюитт, прежде чем добавить в сторону камеры: "Мне это чертовски не нравится. Мне гораздо больше нравилось, когда это был Дикий Запад".

LiveLeak уже много лет является оплотом интернет-субкультуры, его название является синонимом видеозаписей убийств, терроризма и повседневных инцидентов, связанных с преступлениями и насилием. Зловещий двойник таких сайтов, как YouTube, LiveLeak был основан в 2006 году и вырос из культуры ранних интернет-"шоковых сайтов", таких как Ogrish, Rotten.com и BestGore: веб-сайты, на которых размещался агрессивный и порнографический контент с явной целью вызвать отвращение посетителей.

LiveLeak со своим слоганом "Переосмысление СМИ" якобы добавила нюансов этому грубому призыву. Официальные заявления тех, кто причастен к этому, иногда защищали его содержание с точки зрения достоверности информации или правдивости. Когда сайт вызвал разногласия в Великобритании из-за того, что на нем размещены видеозаписи детских боев, например, Хьюитт выступил в защиту публикации видеозаписей как формы свидетельских показаний. "Мы должны занять позицию: "Смотрите, все это происходит, это реальная жизнь, это происходит, мы собираемся это показать", - сказал он BBC News.

Несмотря на это, сайт часто менял свою политику в отношении спорных материалов. В 2014 году он привлек значительное внимание (и посещаемость) благодаря размещению видео, на котором террористическая группа ИГИЛ обезглавливает американского журналиста Джеймса Фоули. Но вскоре после того, как владельцы сайта объявили, что в будущем на нем не будет размещаться видео с обезглавливанием, созданное ИГИЛ.

"Мы не раз показывали миру истинный ужас этой формы казни в прошлом, и мы не можем найти никаких веских причин, чтобы даже думать о поощрении действий этой группы", - говорится в сообщении в блоге. "Мы знаем, что они [ИГИЛ] не находят поддержки здесь, на LL, и что осуждение практически всеобщее, но нет никаких причин показывать больше".

Точно так же сайт решил не размещать видео со съемок бойни в Крайстчерче 2019 года, заявив в другом сообщении в блоге, что у LiveLeak никогда не было политики "показывать все", и что размещение видео предоставит стрелку только то, что он хотел: больше внимания.

Хотя содержание сайта, вероятно, помешало ему завоевать известность среди других видеохостов, он по-прежнему привлекал значительное количество зрителей. В отчете The New York Times за 2019 год отмечалось, что компания по веб-отслеживанию Alexa оценила его как 695-й по популярности веб-сайт в мире, примерно наравне с такими популярными сайтами, как The Onion и Jezebel.

В том же отчете цитируется академическое исследование Сью Тейт, которое пытается объяснить непреходящую популярность такого жестокого и кровавого контента. Основываясь на своих наблюдениях на форумах "огришей", Тейт разделила на четыре категории "позиции зрителя". Есть "аморальный взгляд", содержание которого стимулирует и доставляет удовольствие; "уязвимый взгляд", когда образы воспринимаются как вредные; "пристальный взгляд", когда зрители оправдывают свои действия тем, что смотрят сквозь пальцы на "цензуру" основных СМИ; и "отзывчивый взгляд", где взгляд представляет собой способ для зрителя подготовиться к грядущим трудностям, например, к карьере в армии.

Ряд оправданий, указанных Тэтом и другими учеными, предполагает, что спрос на такой экстремальный контент будет существовать всегда, даже если отдельные сайты, такие как LiveLeak, приходят и уходят.

В своем прощальном сообщении в блоге основатель сайта Хайден Хьюитт подчеркнул важность сообщества сайта. "Участникам, загрузчикам, случайным посетителям, троллям и иногда сумасшедшим людям, которые были с нами. Вы были нашими постоянными товарищами, и хотя, вероятно, нам не удавалось общаться слишком часто, вас ценят больше, чем вы думаете", - пишет он. "На личном уровне вы очаровали и позабавили меня своим контентом. Наконец, для тех, кто больше не с нами. Я все еще тебя помню".

