Самый кровавый сайт в мире закрылся
Видеосайт LiveLeak, наиболее известный тем, что размещает самые кровавые кадры, которые не решались опубликовать другие видеосервисы, закрылся после пятнадцати лет работы. Его заменит ItemFix - сайт, который запрещает пользователям загружать медиафайлы, содержащие "чрезмерное насилие или кровавый контент".
В своем сообщении в блоге основатель LiveLeak Хайден Хьюитт не назвал причины закрытия сайта, сказав только следующее: "За последние несколько лет мир сильно изменился, вместе с ним Интернет и мы как люди". В видео, размещенном на его канале YouTube Trigger Warning, Хьюитт не сообщил никаких подробностей, но сказал, что поддержание LiveLeak стало проблемой, и что у него и его команды "просто не было сил продолжать борьбу".
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"Теперь все по-другому, все идет своим чередом", - говорит Хьюитт, прежде чем добавить в сторону камеры: "Мне это чертовски не нравится. Мне гораздо больше нравилось, когда это был Дикий Запад".
LiveLeak уже много лет является оплотом интернет-субкультуры, его название является синонимом видеозаписей убийств, терроризма и повседневных инцидентов, связанных с преступлениями и насилием. Зловещий двойник таких сайтов, как YouTube, LiveLeak был основан в 2006 году и вырос из культуры ранних интернет-"шоковых сайтов", таких как Ogrish, Rotten.com и BestGore: веб-сайты, на которых размещался агрессивный и порнографический контент с явной целью вызвать отвращение посетителей.
LiveLeak со своим слоганом "Переосмысление СМИ" якобы добавила нюансов этому грубому призыву. Официальные заявления тех, кто причастен к этому, иногда защищали его содержание с точки зрения достоверности информации или правдивости. Когда сайт вызвал разногласия в Великобритании из-за того, что на нем размещены видеозаписи детских боев, например, Хьюитт выступил в защиту публикации видеозаписей как формы свидетельских показаний. "Мы должны занять позицию: "Смотрите, все это происходит, это реальная жизнь, это происходит, мы собираемся это показать", - сказал он BBC News.
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Несмотря на это, сайт часто менял свою политику в отношении спорных материалов. В 2014 году он привлек значительное внимание (и посещаемость) благодаря размещению видео, на котором террористическая группа ИГИЛ обезглавливает американского журналиста Джеймса Фоули. Но вскоре после того, как владельцы сайта объявили, что в будущем на нем не будет размещаться видео с обезглавливанием, созданное ИГИЛ.
"Мы не раз показывали миру истинный ужас этой формы казни в прошлом, и мы не можем найти никаких веских причин, чтобы даже думать о поощрении действий этой группы", - говорится в сообщении в блоге. "Мы знаем, что они [ИГИЛ] не находят поддержки здесь, на LL, и что осуждение практически всеобщее, но нет никаких причин показывать больше".
Точно так же сайт решил не размещать видео со съемок бойни в Крайстчерче 2019 года, заявив в другом сообщении в блоге, что у LiveLeak никогда не было политики "показывать все", и что размещение видео предоставит стрелку только то, что он хотел: больше внимания.
Хотя содержание сайта, вероятно, помешало ему завоевать известность среди других видеохостов, он по-прежнему привлекал значительное количество зрителей. В отчете The New York Times за 2019 год отмечалось, что компания по веб-отслеживанию Alexa оценила его как 695-й по популярности веб-сайт в мире, примерно наравне с такими популярными сайтами, как The Onion и Jezebel.
В том же отчете цитируется академическое исследование Сью Тейт, которое пытается объяснить непреходящую популярность такого жестокого и кровавого контента. Основываясь на своих наблюдениях на форумах "огришей", Тейт разделила на четыре категории "позиции зрителя". Есть "аморальный взгляд", содержание которого стимулирует и доставляет удовольствие; "уязвимый взгляд", когда образы воспринимаются как вредные; "пристальный взгляд", когда зрители оправдывают свои действия тем, что смотрят сквозь пальцы на "цензуру" основных СМИ; и "отзывчивый взгляд", где взгляд представляет собой способ для зрителя подготовиться к грядущим трудностям, например, к карьере в армии.
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Ряд оправданий, указанных Тэтом и другими учеными, предполагает, что спрос на такой экстремальный контент будет существовать всегда, даже если отдельные сайты, такие как LiveLeak, приходят и уходят.
В своем прощальном сообщении в блоге основатель сайта Хайден Хьюитт подчеркнул важность сообщества сайта. "Участникам, загрузчикам, случайным посетителям, троллям и иногда сумасшедшим людям, которые были с нами. Вы были нашими постоянными товарищами, и хотя, вероятно, нам не удавалось общаться слишком часто, вас ценят больше, чем вы думаете", - пишет он. "На личном уровне вы очаровали и позабавили меня своим контентом. Наконец, для тех, кто больше не с нами. Я все еще тебя помню".
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший в мире сайт по генеалогии купили за $4,7 млрд.
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