Ядро падающей китайской ракеты засняли в Италии

Наблюдатель в Италии заметил огромное китайское ракетное ядро, которое неконтролируемо движется по орбите.

Ожидается, что основная ступень ракеты Long March 5B войдет в атмосферу Земли в субботу (8 мая) или около того, хотя никто пока не может определить дату, время или местоположение. Такие прогнозы обычно можно сделать только за несколько часов до столкновения, потому что сопротивление атмосферы значительно меняется при изменении солнечной активности.

Эксперты говорят, что 21-тоннный кусок космического мусора разобьется на куски высоко в атмосфере и в значительной степени сгорит, а любые оставшиеся части упадут в необитаемые районы, поскольку 70% поверхности Земли покрыто океаном. Но опять же: мы этого точно не знаем.

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Итальянский астрофизик Джанлука Маси, который руководит онлайн-проектом Virtual Telescope Project, получил 0,5-секундную экспозицию падающей ракеты из Италии с помощью роботизированного телескопа Paramount.

"Во время получения изображения ступень ракеты находился примерно в 700 км от нашего телескопа, в то время как солнце находилось всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким", - написал Маси в описании изображения. "Эти условия сделали изображение довольно экстремальным, но нашему роботизированному телескопу удалось запечатлеть этот огромный мусор".

Long March 5B был использован для запуска основного модуля новой Т-образной космической станции Китая на орбиту 28 апреля. Страна намерена собрать станцию ​​к 2022 году, для чего потребуется еще 10 запусков. (Китай не входит в консорциум Международной космической станции, отчасти из соображений международной безопасности.)

Космическое командование США предоставляет обновленную информацию о падающем ядре ракеты со вторника (4 мая) на основе своих данных отслеживания, а Белый дом ответил на вопросы журналистов по этой проблеме в среду (5 мая).

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"Соединенные Штаты привержены устранению рисков растущей загруженности из-за космического мусора и растущей активности в космосе", - заявила журналистам в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы хотим работать с международным сообществом над продвижением лидерства и ответственного поведения в космосе. В общих интересах всех стран действовать ответственно в космосе, чтобы обеспечить безопасность, стабильность, безопасность и долгосрочную устойчивость космической деятельности".

Космическое право - это сложная сеть договоров и соглашений, в которых в основном говорится, что запускающие государства несут ответственность за мусор, создаваемый миссиями, будь то правительственные или коммерческие миссии. Если происходит повреждение космическим мусором, Конвенция Организации Объединенных Наций об ответственности по Договору о космосе предполагает, что запускающее государство "несет полную ответственность за выплату компенсации за ущерб, причиненный его космическими объектами на поверхности Земли или самолетам, а также ответственность за ущерб, причиненный в космосе".

Единственный раз, когда применялась эта конвенция, было в 1978 году, когда советский спутник с ядерной установкой под названием "Космос 954" разбросал радиоактивные обломки по всей канадской Арктике, вызвав срочную и дорогостоящую очистку. В 1981 году страны уладили вопрос и СССР выплатил 3 млн канадских долларов.

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Псаки сказала, что в случае повреждения обломками Long March 5B Белый дом проконсультируется с Космическим командованием США и Министерством обороны. Но она не уточнила, что будет дальше.

"На данный момент мы определенно отслеживаем его местонахождение через Космическое командование США", - сказала Псаки. "Надеюсь, это не тот результат, над которым мы работаем".

Предстоящее падение ракеты не станет первым случаем, когда большой кусок китайского мусора бесконтрольно упал на Землю. Например, в мае 2020 года упало еще одно ядро ​​ракеты Long March 5B. Части этого ускорителя в основном упали в Атлантический океан, но некоторые обломки попали в Западную Африку, в том числе в населенные деревни в Кот-д'Ивуаре. О жертвах тогда не сообщалось.

А в апреле 2018 года национальный прототип космической лаборатории Tiangong 1 вышел из-под контроля на Землю и сгорел над Тихим океаном.