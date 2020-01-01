Microsoft отказывается от своих значков эпохи Windows 95

Следующее крупное обновление Windows 10 будет посвящено дизайну.

Microsoft наконец-то готовится обновить свои значки эпохи Windows 95. Софтверный гигант постепенно улучшал значки, которые он использует в Windows 10, в рамках “радикального визуального омоложения“, запланированного на конец этого года. Еще в марте мы увидели ряд новых системных значков, включая новый Проводник, Папку, Корзину, значки дисков и многое другое. Теперь Microsoft планирует обновить значки эпохи Windows 95, которые все еще иногда встречаются в Windows 10.

Читай также: Microsoft показала новый дизайн меню Пуск

Windows Latest обнаружила новые значки для режима гибернации, сети, памяти, дисководов гибких дисков и многого другого как часть файла shell32.dll в предварительных версиях Windows 10. Эта DLL является ключевой частью оболочки Windows, которая отображает значки в различных диалоговых окнах операционной системы. Это также большая причина того, почему значки Windows на протяжении многих лет были такими непоследовательными. Microsoft часто модернизировала другие части ОС только для того, чтобы более старое приложение отображало вас в диалоговом окне со значками эпохи Windows 95 из shell32.dll.

Надеемся, это также означает, что Windows никогда не будет запрашивать у вас дисковод для гибких дисков, когда вы копаетесь в Диспетчере устройств, чтобы обновить драйвер. Эра Windows, вместе с этими старыми иконками, окончательно закончилась уже более десяти лет.

Новые и старые значки эпохи Windows 95 Windows Latest

Вся эта работа по улучшению согласованности Windows является частью капитального ремонта дизайна Microsoft для Windows 10 под кодовым названием Sun Valley. Ожидается, что визуальные изменения появятся в обновлении Windows 10 21H2, которое должно прибыть в октябре. Microsoft официально не рассказала о своей работе в Sun Valley, но список вакансий в начале этого года намекал на “радикальное визуальное обновление Windows“.

Читай также: В командной строке Windows 10 появятся эмодзи

На данный момент Microsoft представила новые системные значки для Windows 10, а также улучшенные значки проводника и более красочные значки Windows 10, появившиеся в прошлом году. Закругленные углы также станут важной частью Sun Valley, наряду с изменениями во встроенных приложениях и меню “Пуск“.

Мы ожидаем услышать больше о Sun Valley на конференции Microsoft Build в конце этого месяца или в рамках специального новостного мероприятия Windows.

Напомним, ранее сообщалось, что обновленная Windows 10 отключила пользователей от Интернета.