10 тысяч самовзрывающихся петард: Эксперименты
Что будет, если скинуть их с высоты?
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Вы слышали когда-нибудь про такие маленькие петарды, которые называют “чесночки”? Их суть заключается в том, что они активируются не фитиля, а просто от удара. То есть их достаточно просто подкинуть и все! И блогеры из Mamix Live будут ставить над ними эксперименты!
Они попробуют наступить на них (для безопасности, на всякий случай, взяли толстые ботинки), переедут их на самокате и в конце сбросят 10 000 таких петард с высоты.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать цемент из камней.
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