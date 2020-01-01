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10 тысяч самовзрывающихся петард: Эксперименты

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Что будет, если скинуть их с высоты?

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Вы слышали когда-нибудь про такие маленькие петарды, которые называют “чесночки”? Их суть заключается в том, что они активируются не фитиля, а просто от удара. То есть их достаточно просто подкинуть и все! И блогеры из Mamix Live будут ставить над ними эксперименты!

Они попробуют наступить на них (для безопасности, на всякий случай, взяли толстые ботинки), переедут их на самокате и в конце сбросят 10 000 таких петард с высоты.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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