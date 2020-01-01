Blue Origin запустит первых людей на New Shepard в июле

Одно место для полета в космос выставят на аукцион.

5 мая компания Blue Origin объявила, что 20 июля впервые отправит людей на свой суборбитальный аппарат New Shepard и выставит на аукцион одно из мест на этом запуске.

Компания заявила, что после многих лет испытательных полетов без людей на борту она начнет запуски New Shepard с экипажем. Объявление было сделано через 60 лет после того, как Алан Шепард стал первым американским космическим аппаратом, совершившим суборбитальный запуск "Меркурия-3". Запланированная дата полета - 52-я годовщина посадки Аполлона-11.

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Компания намекнула во время своего последнего испытательного полета 14 апреля, что готова к запуску людей на ракете. Компания использовала этот полет для проверки процедур будущих полетов экипажа, включая присутствие персонала компании, выполнение роли клиентов, посадку в транспортное средство во время предстартовой подготовки, а также отработку выхода из транспортного средства после приземления.

"Мы летали на этом корабле 15 раз и после последнего полета сказали: "Пора. Давайте посадим людей на борт", - сказала Ариан Корнелл, директор по продажам астронавтов в Blue Origin, в разговоре с журналистами.

Компания не раскрывает, кто будет летать на транспортном средстве, способном перевозить шесть человек, кроме того, одно место будет доступно общественности через аукцион. Компания будет принимать запечатанные заявки до 19 мая, а затем перейдет в фазу открытых торгов, которая завершится живым аукционом 12 июня. Blue Origin заявила, что выручка от аукциона пойдет аффилированной некоммерческой организации Club for the Future, которая поддерживает Образовательная деятельность в области STEM.

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Когда 29 апреля Blue Origin объявила, что раскроет свои планы по продаже первого места в New Shepard, многие ожидали, что компания официально представит долгожданные планы по продаже билетов. Компания мало рассказала о своей стратегии продажи билетов, в том числе о том, сколько они будут стоить.

Корнелл отказалась обсуждать, как компания будет продавать билеты после этого первоначального аукциона. "У нас нет подробной информации о ценах на будущие места, и мы объявим подробности того, как эти места будут продаваться в будущем, после этого аукциона". Она добавила, что компания будет делать записи о "самых активных участниках торгов" на этом аукционе, чтобы следить за будущими продажами билетов.

Она также сказала, что после полета 20 июля "до конца года у нас будет еще пара рейсов с экипажем".

Хотя компания не раскрывает подробностей о продаже билетов, компания делится дополнительной информацией об опыте космических полетов. Корнелл сказала, что те, кто летает на New Shepard, прибудут на территорию компании в Западном Техасе за четыре дня до запуска и пройдут трехдневное обучение. Это будет включать работу над макетом процедур обучения капсулы экипажа New Shepard для посадки и высадки из транспортного средства, а также протоколов действий в чрезвычайных ситуациях.

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Те, кто летает на New Shepard, должны соответствовать ряду физических и других условий в соответствии с документом об условиях, опубликованном на веб-сайте компании. Это включает в себя возраст не менее 18 лет, вес от 50 до 101 килограмм, рост от 152 до 193 сантиметров, способность выдерживать ускорение 3g во время запуска и 5,5g "в течение нескольких секунд" при входе в атмосферу.

Blue Origin не раскрывает, сколько людей проявили интерес к полетам на New Shepard, зарегистрировавшись на его веб-сайте на прошлой неделе, чтобы узнать, как они могут купить билеты. "Я могу сказать, что на прошлой неделе на сайте была тренировка", - сказала Корнелл. «Очевидно, мы надеемся, что это хороший предвестник ажиотажа и участия в аукционе 12 июня".

Лоизос Хераклеус, профессор стратегии в Бизнес-школе Уорика, отметил, что во всем мире около шести миллионов человек с чистым капиталом не менее 5 миллионов долларов, и, следовательно, они, вероятно, находятся на доступном рынке для такого полета.

"Для некоторых это будет хвастовством, для других это станет опытом на всю жизнь", - сказал он в заявлении о том, почему люди будут готовы платить надбавку за полет на суборбитальном аппарате. "В строгих финансовых терминах это может показаться не очень разумным решением, но если это небольшая часть их располагаемого дохода или чистой прибыли, они могут захотеть это сделать".

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin провел испытательный полет New Shepard с манекеном.