SpaceX успешно запустила и посадила ракету Starship SN15

Прототип звездолета прошел испытания взлетом и посадкой.

Последний прототип Starship частной космической компании выполнил испытательный полет на большой высоте, впервые завершив все этапы - от взлета до приземления.

"Мы сели! Звездолет приземлился", - сказал Джон Инспрукер, главный инженер по интеграции SpaceX, в прямом эфире.

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Испытание без экипажа было приурочено к 60-й годовщине первого в истории Соединенных Штатов полета в космос с экипажем, суборбитальной прогулке астронавта NASA Алана Шепарда. Историческая параллель случайна, но уместна, поскольку успех SN15 знаменует собой большой шаг вперед в планах SpaceX по расширению влияния человечества на последний рубеж.

SN15 из нержавеющей стали ("Серийный номер 15") стартовал с испытательного полигона SpaceX Starbase, недалеко от деревни Бока-Чика в Южном Техасе 6 мая в 00:25 по Киеву. Корабль поднялся в небо примерно на 10 километров, выполнил ряд маневров и вернулся для безопасного приземления на обозначенную бетонную посадочную площадку через шесть минут после взлета.

Этот последний кусок открыл новый этап. Все четыре непосредственных предшественника SN15 развалились на куски после попыток аналогичных полетов за последние пять месяцев, в каждом случае отмечены практически все этапы, кроме "мягкой посадки".

Один из этих транспортных средств, SN10, казалось, благополучно приземлился, чтобы завершить свой мартовский полет, но вскоре после этого на его базе вспыхнул пожар, и корабль взорвался. Возгорание также охватило базу SN15 сразу после сегодняшней посадки, но он был потушен в относительно короткие сроки.

SpaceX извлекла уроки из этих других грубых посадок. И SN15 тоже немного отличается от предыдущих прототипов.

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"В SN15 улучшены конструкции корабля, авионика и программное обеспечение, а также двигатели, которые позволят повысить скорость и эффективность на всех этапах производства и полета: в частности, новый улучшенный комплект авионики, обновленная архитектура топлива в кормовой юбке, а также новая конструкция двигателя Raptor и конфигурации", - написали представители SpaceX в описании сегодняшнего полета.

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие отдаленные места. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для полного и быстрого повторного использования: космического корабля под названием Starship и гигантского ускорителя первой ступени под названием Super Heavy.

Оба этих корабля будут оснащены двигателем Raptor следующего поколения от SpaceX. По словам основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска, у Starship будет шесть Raptors, а у Super Heavy - около 30.

Хотя SN15 является полномасштабным прототипом звездолета с точки зрения высоты и ширины, в нем всего три Raptor. Будущие тестовые варианты будут более мощными, и мы увидим, что эти более мощные машины полетят относительно скоро; Маск сказал, что SpaceX планирует запустить космический корабль на околоземную орбиту до конца года.

Если программа испытаний пройдет успешно, Starship может быть запущен вскоре после этого. Маск недавно сказал, что ожидает, что система будет полностью готова к работе где-то в 2023 году , хотя он признал, что его сроки, как правило, амбициозны.

Напомним, ранее сообщалось, что тестовый бак SpaceX разорвало на испытаниях.