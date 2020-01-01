Частный космический самолет Dream Chaser совершит полет на МКС

Dream Chaser планирует начать полеты на космическую станцию ​​в 2022 году.

После десятилетнего затишья знаменитая взлетно-посадочная полоса во Флориде (LLF) скоро снова начнет принимать посадки космических самолетов.

LLF является частью Космического центра Кеннеди NASA во Флориде. Его взлетно-посадочная полоса длиной 4570 метров была местом приземления для 78 миссий космических челноков, в том числе последнего полета STS-135 Atlantis в июле 2011 года.

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В то время LLF назывался местом посадки шаттлов. Космическое агентство Флориды, государственное агентство по развитию аэрокосмической экономики, теперь управляет объектом в рамках 30-летней аренды у NASA и под другим названием.

Sierra Nevada официально заключила "соглашение об использовании" со Space Florida, чтобы посадить Dream Chaser на LLF. Соглашение об использовании делает Sierra Nevada "первым коммерческим пользователем лицензии оператора места повторного входа FAA [Федерального управления гражданской авиации] Space Florida и предоставляет взлетно-посадочную полосу и вспомогательные средства, необходимые во время испытаний и посадки", - говорится в заявлении компании.

Это также приближает Sierra Nevada к подаче заявки на получение собственной лицензии FAA на повторный вход, которая понадобится компании перед запуском своей первой миссии Dream Chaser, добавили представители.

"Это грандиозный шаг как для Dream Chaser, так и для будущего космических путешествий", - сказал в том же заявлении генеральный директор Sierra Nevada Фатих Озмен. "Возвращение коммерческого транспортного средства с Международной космической станции на посадку на взлетно-посадочную полосу впервые после завершения программы космических шаттлов NASA десять лет назад будет историческим достижением".

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Sierra Nevada имеет контракт с NASA на выполнение как минимум шести беспилотных грузовых миссий в и из орбитальной лаборатории с Dream Chaser, длина которого составляет 9 метров. (Для сравнения: орбитальные аппараты космических челноков были около 37 м от кончика до хвоста.)

Эти полеты будут стартовать на борту ракет United Launch Alliance Vulcan Centaur с космической станции на мысе Канаверал во Флориде и (теперь мы знаем) приземлиться на LLF, который находится прямо по соседству. Первая такая миссия по пополнению запасов намечена на 2022 год.

Две компании - SpaceX и Northrop Grumman - уже отправляют грузовые роботы в орбитальную лабораторию NASA. SpaceX использует для этой работы роботизированную версию своей капсулы Dragon, а Northrop Grumman использует космический корабль под названием Cygnus. Как и Dream Chaser, Dragon многоразовый. Cygnus предназначен для сгорания в атмосфере Земли после выхода со станции.

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Изначально компания Sierra Nevada начала разрабатывать Dream Chaser как пилотируемый корабль с целью выиграть контракт NASA на доставку астронавтов на станцию ​​и обратно. В конечном итоге NASA выбрало SpaceX и Boeing для этой задачи, но Sierra Nevada не исключила создания пилотируемой версии космического самолета, а также работает над другими проектами пилотируемых космических полетов. (SpaceX уже запустила две контрактные миссии с экипажем на космическую станцию ​​для НАСА; Boeing готовится к беспилотному испытательному полету своей капсулы Starliner в орбитальную лабораторию в конце этого года, что проложит путь для пилотируемых миссий.)

Например, Sierra Nevada, которая сейчас переводит свое космическое подразделение в отдельную компанию, известную как Sierra Space, разрабатывает расширяемую космическую среду обитания под названием Large Integrated Flexible Environment (LIFE). Компания Sierra Nevada выразила заинтересованность в использовании среды обитания Dream Chaser и LIFE для строительства коммерческой космической станции на низкой околоземной орбите.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало разработчика жилого модуля для лунной станции.