Больно ли упасть с высоты в бассейн пупырчатой пленки: Эксперименты
Спасет ли такая пленка жизнь?
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Блогеры из Mamix Live решили сделать эксперимент с пупырчатой пленкой. Они решил прыгать в эту пленку. Там же есть пузыри воздуха, они должны спасти человека от падения.
Блогеры протестировали пленку, прыгая на нее с разной высоты, чтобы понять, на что способны ее защитные свойства.
Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.
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