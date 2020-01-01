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Больно ли упасть с высоты в бассейн пупырчатой пленки: Эксперименты

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Спасет ли такая пленка жизнь?

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Блогеры из Mamix Live решили сделать эксперимент с пупырчатой пленкой. Они решил прыгать в эту пленку. Там же есть пузыри воздуха, они должны спасти человека от падения.

Блогеры протестировали пленку, прыгая на нее с разной высоты, чтобы понять, на что способны ее защитные свойства.

Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.

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Теги: видео, эксперименты
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