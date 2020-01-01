Массивная часть китайской ракеты неконтролируемо упадет на Землю

Где именно упадет ракета - неизвестно.

Согласно сообщениям новостей, огромное ядро ​​китайской ракеты высотой 30 метров резко спускается по низкой околоземной орбите и может неконтролируемо войти в атмосферу в ближайшие дни.

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Ядро принадлежит ракете Long March 5B (версия самой большой ракеты в Китае), которая успешно запустила на орбиту модуль для планируемой китайской космической станции Тяньхэ в среду (28 апреля). По данным SpaceNews, после развертывания модуля ядро ​​ракеты должно было совершать маневры для контролируемого входа в атмосферу Земли, однако этого не произошло.

Вскоре наземные радары обнаружили, что ядро ​​ракеты перекатывается по орбите, колеблется на высоте от 170 до 372 км над поверхностью Земли и движется со скоростью более 25490 км/ч. (Военные США обозначили объект 2021-035B, и вы можете следить за его продвижением по планете)

Сопротивление атмосферы Земли в конечном итоге выведет ядро ​​ракеты с орбиты - однако, учитывая высокую скорость объекта и переменную высоту, невозможно точно предсказать, где и когда она упадет на поверхность Земли. По сообщению SpaceNews, большая часть ядра, скорее всего, сгорит в атмосфере планеты, но есть шанс, что некоторые куски обломков выживут при входе в атмосферу и обрушатся дождем на землю или океан.

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К сожалению, это будет не в первый раз. В мае 2020 года ракета Long March 5B врезалась в атмосферу и частично сгорела при спуске. Ядро упало в основном в Атлантический океан, но некоторые обломки упали в Западной Африке. По данным South China Morning Post, некоторые обломки обломков врезались в населенные деревни в Кот-д'Ивуаре, хотя, к счастью, пострадавших не было.

Джонатан МакДауэлл, астрофизик из Гарварда и отслеживающий орбитальные объекты, отметил в то время, что ядро ​​Long March 5B было самым тяжелым объектом, совершившим неконтролируемое возвращение в атмосферу за почти три десятилетия. До разрушения ядро ​​весило около 17800 кг; Последний раз более тяжелый объект совершил неконтролируемый вход в атмосферу в 1991 году, когда 39-тонная советская космическая станция Салют-7 вошла в атмосферу над Аргентиной.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки китайской ракеты упали на жилые дома.