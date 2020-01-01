Тренды YouTube: Христос Воскрес и Киркоров & Maruv

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ХРИСТОС ВОСКРЕС 12 голосів/Voices 12 мов/Languages

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1 мая, накануне Пасхи, состоялась большая премьера песнопения "Христос Воскресе", в записи которого приняли участие 12 звезд: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

Впервые в мире унифицированный пасхальный песнопение "Христос Воскресе", слова которого сотни лет не менялись, звучит одной мелодией, написанной Александром Пономаревым.

Киркоров Филипп & MARUV - KOMILFO (official video)

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Психологический fashion триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра MARUV может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова?

Напомним, ранее в тренды попали Запуск ракеты рассмешил весь мир и Когда обезьяна станет человеком.