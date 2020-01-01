Как устроена подушка безопасности: Эксперименты
Мифы о безопасности подушки безопасности.
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Кто бьет сильнее: боксер или подушка безопасности? С какой силой бьет подушка безопасности? Как устроена подушка безопасности? Что происходит при столкновении с телом пассажира и салоном автомобиля? И почему обязательно нужно пристегиваться ремнем?
Об этом всем расскажет Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если погладить одежду катком.
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