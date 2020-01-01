Тренды YouTube: Запуск ракеты рассмешил весь мир и Когда обезьяна станет человеком

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Запуск российской крылатой ракеты рассмешил весь мир: как выглядит позор российской армии

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Крылатая ракета, которая была выпущена с фрегата "Маршал Шапошников", умеет искать и поражать цель. Увидев такие виражи и поняв, что летит она в сторону своего же боевого корабля, россияне решили быстро скрыться.

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Кем вам приходится Ян Лапотков? Возможно ли, что у вас с ним общий прапрадедушка, а вы об этом просто не знаете? Могут ли у вас быть общие родственники с Клаусом из Германии и Выргыргылеле из Чукотки? Вы удивитесь, но человечество связано гораздо сильнее, чем вы думаете. Разобраться поможет это видео, в котором мы посмотрим на реальных Адама и Еву и заглянем еще глубже в прошлое Земли, чтобы увидеть самого далекого предка.

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