Реальная девочка-катастрофа продала мем с собой за 500 тысяч долларов

Изображение, породившее тысячу мемов, продали в виде невзаимозаменяемого токена.

Зои Рот, 21-летняя студентка колледжа и лицо вирусного "Девочка-катастрофа", продала фотографию в виде невзаимозаменяемого токена примерно за $500 тысяч в криптовалюте.

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Аукцион состоялся в начале этого месяца на аукционной площадке Foundation. Рот планирует использовать средства для оплаты обучения в школе и делать пожертвования на благотворительность.

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Это теперь культовое изображение восходит к 2005 году, когда ее отец, Дэвид Рот, сделал снимок в своем районе, наблюдая за местными пожарными на контролируемом пожаре. В конце концов, он принял участие в конкурсе (и выиграл), и фотография была быстро разошлась по интернет-форумам.

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Это не первый раз, когда старый мем обретает новую жизнь в качестве NFT или невзаимозаменяемого токена. Художник, стоящий за Nyan Cat продал NFT, основанный на вирусном клипе 2011 года за $605 тыс в начале этого года. Генеральный директор Twitter Джек Дорси также недавно продал свой первый твит как NFT почти за 3 миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что 10-секундный видеоклип был продан за 6,6 миллиона долларов.