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Каким цветом будет светить черная лампочка: Эксперименты

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Будет ли она вообще светить?

Все мы знаем, что лампы светят белым или тепло-желтым цветом. Это происходит потому, что лампы прозрачные. 

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Но что будет, если обычную лампочку покрасить в черный цвет?

Заодно блогеры проверили и другие цвета на лампе. 

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.

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Теги: видео, эксперименты
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