Каким цветом будет светить черная лампочка: Эксперименты
Будет ли она вообще светить?
Все мы знаем, что лампы светят белым или тепло-желтым цветом. Это происходит потому, что лампы прозрачные.
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Но что будет, если обычную лампочку покрасить в черный цвет?
Заодно блогеры проверили и другие цвета на лампе.
Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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