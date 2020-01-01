Семь посадок в море: Ракета SpaceX установила новый рекорд

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink и совершила посадку в море, чтобы завершить успешную миссию.

Ракета-ветеран Falcon 9 стартовала с космического стартового комплекса на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 29 апреля 06:44 по Киеву, что ознаменовало 10-й запуск компании в этом году.

"Первая ступень Falcon 9 приземляется в седьмой раз", - сказала инженер SpaceX Джесси Андерсон во время трансляции запуска. "Это знаменует собой 81-ую операцию по обнаружению ракеты орбитального класса".

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Приблизительно девять минут спустя первая ступень ракеты вернулась на Землю, приземлившись на беспилотный корабль SpaceX "Просто прочтите инструкции", совершив седьмую успешную посадку.

SpaceX продолжает быстрый темп запуска, установленный в прошлом году, поскольку ракетостроитель из Хоторна, штат Калифорния, отметил свой 12-й запуск в 2021 году. Большинство этих запусков были собственными спутниками SpaceX Starlink, поскольку компания наращивает свою первоначальную интернет-группировку. В конечном итоге это созвездие может состоять из десятков тысяч спутников, поскольку SpaceX имеет разрешение на запуск до 30 000 спутников, а также возможность запуска еще большего числа.

Синоптики из метеорологической эскадрильи 45-го космического крыла предсказали благоприятные условия при запуске, и погода не разочаровала.

Ракета-носитель Falcon 9 села на судно spacex

Ракета-носитель для запуска в среду под названием B1060 - это один из проверенных в полете бустеров SpaceX. У ветерана-летчика теперь есть семь запусков и посадок, поскольку компания планирует довести свои ракеты Falcon 9 до предела.

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B1060 дебютировал в июне 2020 года, когда он доставил в космос модернизированный спутник GPS III для Космических сил США. Эта миссия была первым разом, когда военные дали компании SpaceX зеленый свет на восстановление ракеты-носителя. (Раньше все военные миссии выполнялись на расходных ракетах.)

Как только ракета-носитель вернулась в порт, она была готова к следующей миссии: доставить в космос стопку интернет-спутников Starlink. После последовательных миссий Starlink ветеран-ускоритель доставил в космос спутник связи.

Все его последующие миссии содержали полезную нагрузку Starlink. Полет в четверг знаменует собой пятую загрузку широкополосных спутников, которые этот конкретный ускоритель доставил в космос.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX установила рекорд по использованию одной ступени.