Украинский предприниматель купил космический стартап Dragonfly Aerospac

Сумма сделки не разглашается.

Dragonfly Aerospace строит предприятие в Южной Африке, чтобы строить до 48 спутников в год Dragonfly Aerospace

Предприниматель Макс Поляков сделал следующий шаг в своей вертикально интегрированной космической стратегии, купив южноафриканский стартап по малым спутникам Dragonfly Aerospace за нераскрытую сумму.

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Dragonfly в основном производит камеры высокого разрешения для космических кораблей, но планирует производить небольшие спутники, которые могут быть запущены компанией Firefly Aerospace, которой Поляков владеет через свою инвестиционную компанию Noosphere Ventures Partners из Кремниевой долины.

Другие космические предприятия в портфеле Noosphere включают стартап по спутниковым изображениям EOS Data Analytics (EOSDA), производителя электрических силовых установок SETS и поставщика орбитальных транспортных средств D-Orbit.

Dragonfly заявила, что ее команда имеет более чем 20-летний опыт работы с изображениями спутников и полезной нагрузки, в основном с помощью камер с высоким разрешением, которые она создает. В октябре компания заявила, что построит две спутниковые камеры для первого спутника EOSDA, космического корабля для мониторинга урожая, запуск которого запланирован на 2022 год.

"Опыт Dragonfly Aerospace в создании изображений созвездий - важный шаг в развитии нашей вертикально интегрированной космической экосистемы", - говорится в заявлении Полякова.

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"Передовая технология Dragonfly обеспечивает высококачественные изображения в широком диапазоне спектров и разрешений, которые имеют решающее значение для мониторинга здоровья нашей планеты и создания интеллектуального сельского хозяйства, защищающего биоразнообразие. Это улучшает глобальную продовольственную безопасность и поддерживает здоровую окружающую среду, что в конечном итоге приносит пользу жизни людей на Земле".

Dragonfly инвестирует в объект возле международного аэропорта Кейптауна в Южной Африке для создания группировок микроспутников в дополнение к своим радиационно-стойким оптическим компонентам.

Компания планирует производственную линию, которая сможет производить 16 спутников параллельно, до 48 в год. Комплекс площадью 3000 квадратных метров будет специализироваться на спутниках массой 50-600 кг.

Макс Поляков родился в Запорожье в 1977 году, в семье инженеров запорожского филиала "Хартрон", украинского предприятия ракетно-космической отрасли.

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После окончания вуза в 2001 году Поляков создал свою первую компанию которая занималась разработкой ПО для зарубежных клиентов на аутсорс.

В 2005 году Макс Поляков в партнерстве с британским инвестором Биллом Добби создает компанию IDE Group с головным офисом в Эдинбурге. В бизнес-группу входили такие проекты как EasyDate (в 2010 году переименован в Cupid_plc Cupid plc), Murka, HitDynamics, Maxymiser.

С 2006 года Поляков развивает собственные национальные IT-проекты в Украине. В 2010 году сервис Cupid plc под управлением Полякова выходит на IPO Лондонской Фондовой бирже. Через год компания признается технологическим проектом с самым стремительным развитием по версии Deloitte.

В 2012 году Макс Поляков создает компанию в сфере мобильных игр, которая выдает продукты для Apple Store, Google Play, Amazon и Facebook. В этом же году Поляков переезжает в США, в Кремниевую долины. Там он становится соучредителем фонда венчурных инвестиций Noosphere Venture Partners.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы создали жалюзи с солнечными батареями.