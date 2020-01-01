Быстрый и доступный: Обзор накопителя Kioxia Exceria SATA SSD 1TB

Может это и не самый быстрый накопитель на рынке, все же у него много достоинств.

Это традиционная модель SATA, состоящая из памяти TLC последнего поколения и формата 2,5 дюйма, подходящая как для настольных компьютеров, так и ноутбуков.

Технические характеристики:

Интерфейс: SATA3 6 Гбит / с

SATA3 6 Гбит / с Флэш-память NAND: Kioxia BiCS4 96-Layer 3D TLC NAND

Kioxia BiCS4 96-Layer 3D TLC NAND Размер: 7 мм

7 мм Последовательное чтение: (макс., МБ / с), 128 КБ: 550

(макс., МБ / с), 128 КБ: 550 Последовательная запись: (максимум, МБ / с), 128 КБ: 540

(максимум, МБ / с), 128 КБ: 540 Случайное чтение: (макс., IOPS), 4 КБ QD32 T8: 81 000

(макс., IOPS), 4 КБ QD32 T8: 81 000 Случайная запись: (макс., IOPS), 4 КБ QD32 T8: 82000

(макс., IOPS), 4 КБ QD32 T8: 82000 Средняя наработка на отказ: (MTBF, часов): 1,500,000

(MTBF, часов): 1,500,000 Ограниченная гарантия: 3 года

Дизайн

Накопитель поставляется в картонной коробке, внутри которой находится еще пластиковая коробочка-буфер для защиты самого накопителя и инструкция.

Kioxia Exceria имеет интерфейса SATA, который является обычным 2,5-дюймовым накопителем с толщиной 7 мм, что делает его совместимым с любой системой на рынке, включая ноутбуки последнего поколения.

Kioxia изготовила твердотельный накопитель Exceria SATA из алюминия с очень легким весом менее 46 граммов. Компания производит линейку размером 240, 480 и 960 ГБ, что далеко не самые большие размеры, которые мы можем найти в этом формате, но подходящее для улучшения стареньких компьютеров, которые все еще зависят от устаревших материнских плат.

С интерфейсом SATA можно достичь максимальной скорости 6 Гбит / с, что соответствует максимальной скорости 555 МБ / с при чтении и 540 МБ / с при записи с ОЗУ для кэширования записи таблиц распределения.

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Устройство использует память от самой Kioxia. Это 96-слойная память BiCS X3 в TLC или трехуровневой структуре.

Такие накопители сочетают в себе доступную стоимость за бит, высокую скорость, особенно работу с многоканальными контроллерами, высокую надежность, плотность до 1 ТБ на чип, что позволяет использовать дешевые решения как в односторонней, так и в двусторонней конфигурациях. Высокоскоростная память DDR4 для управления таблицей записи обеспечивает максимальную производительность и снижает потребление ресурсов ЦП системой.

В случае этой модели установленная память обеспечивает средний срок полезного использования до 240 ТБ записанной информации или 1,5 миллиона часов среднего срока службы до отказа. Это все равно больше, чем в среднем используются подобные устройства на ПК, но Kioxia еще предоставляет 3-летнюю гарантию.

Устройство в работе

Наверняка вы знаете, что в накопителях используется немного другое исчисление мегабайтов и терабайтов, потому не будете удивлены, когда после форматирования вы получите не 1 ТБ, а 894 ГБ. Если вы ставите этот диск основным, вам его хватит с головой для установки Windows и программ.

Как дополнительный накопитель, он вполне подойдет для установки игр или хранения файлов.

Если у вас уже стоит более мощный накопитель, Kioxia Exceria SATA SSD можно поставить дополнительно в слот вместо DVD.

Cкорость чтения накопителя составляет 500 МБ/с, а скорость записи до 540 МБ/с, что позволяет максимально использовать возможности интерфейса SATA последнего поколения. Мощность обработки высока, для этого интерфейса 88000 IOPS при произвольной записи, при чтении мы можем получить до 81000 IOPS.

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Потребление этой модели при среднем использовании составляет до 1,7 Вт при потреблении до 10 мВт в режиме ожидания. Эти типы блоков далеко не так эффективны, как механические блоки последнего поколения, но их вычислительная мощность и последовательная скорость заставляют их компенсировать более высокое потребление очень плотных структур памяти.

Его контроллер Toshiba TC58NC - это многоцелевой контроллер, который используется и на устройствах PCI Express 3.0 4x с 8 каналами памяти и скоростью доступа более 3400 Мбит/с.

Синтетические тесты выдали такие результаты:

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В принципе, диски SATA толщиной 2,5 дюйма и 7 мм - далеко не самые быстрые SSD-накопители. Но это не означает, что у них еще нет своей рыночной ниши. Они предлагают нам большую емкость - до 8 ТБ для домашних пользователей. Также их стоимость ниже, чем NVMe и они по-прежнему являются очень востребованным форматом для того, чтобы дать новую жизнь старым компьютерам, а также для добавления дешевого хранилища на настольные компьютеры или в устройства хранения NAS.

Утилита SSD

Для этих дисков была переработана утилита OCZ Storage Drive Utility, первая из которых была выпущена под брендом Kioxia. Эта утилита позволяет поддерживать устройство в актуальном состоянии, если есть обновления прошивки, отслеживать его производительность и состояние, а также выполнять различные задачи управления, включая безопасное стирание устройства.

Среди наиболее интересных данных мы можем увидеть, как устройство подключено к системе, как Windows определяет его, какая у нас емкость свободного места, температура устройства и оставшийся срок службы. Вся эта информация, в дополнение к полным показаниям SMART, может помочь нам получать предупреждения об устройстве. Таким образом мы будем предупреждены о любой проблеме.

Это важное дополнение для управления устройствами, которое не будет мешать работе системы, мы можем установить его, только если мы этого хотим, и это дает нам точку безопасности в устройстве, а также большую легкость в управлении.

Утилита совершенно бесплатна.

Выводы

Этот диск не предлагает ничего такого, что мы еще не видели в десятках дисков SATA на рынке. Но его отличает хорошая поддержка и доступность.

Напомним, ранее сообщалось, что Goodram выпустила накопители M.2 SSD для геймеров.