Новый концепт летающего такси получит безлопастные турбины

Проект Jetoptera J-2000 будет более безопасным.

Практически все концепции воздушного такси имеют одну общую черту - это быстро вращающиеся пропеллеры или вытяжные вентиляторы где-то за пределами фюзеляжа самолета, которые толкают воздух для развития тяги, в какую бы сторону они ни были направлены.

Но концепция Jetoptera J-2000 - это совершенно иной подход к междугородному такси вертикального взлета и посадки, разработанный с использованием собственной уникальной силовой установки компании. Подобно безлопастным вентиляторам, "жидкостных силовых установках (FPS) Jetoptera нет вращающихся лопастей".

Но, имейте в виду, что, как и в случае с вентиляторами Dyson, в системе наверняка есть вращающиеся пропеллеры. Оба устройства полагаются на гидродинамику, чтобы взять относительно небольшой поток сжатого воздуха и использовать его для всасывания гораздо большего объема окружающего воздуха на высокой скорости.

На высоких скоростях передние двигательные блоки можно убрать, чтобы уменьшить сопротивление, а также лишний подъем над передними опорными крыльями Jetoptera

Каковы преимущества? По словам компании, такая система "улучшает тяговый КПД более чем на 10 процентов при снижении расхода топлива более чем на 50 процентов по сравнению с небольшими турбореактивными двигателями. Двигательная установка экономит примерно 30 процентов веса по сравнению с турбовентиляторными или турбовинтовыми двигателями, а также значительно снижает сложность".

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Он также очень легкий и легко наклоняется, что позволяет выполнять операции вертикального взлета и зависания, а также выполнять быстрый крейсерский полет. И, в отличие от практически любой другой силовой установки самолета, она не обязательно должна быть круглой. Эти штуки могут принимать самые разные формы, но наиболее интересны длинные плоские, повторяющие форму крыла самолета. Ускорение обратного потока воздуха непосредственно на всю ширину крыла может привести к значительному увеличению подъемной силы, и это позволяет Jetoptera разрабатывать планеры с коробчатым крылом, которые занимают гораздо меньше места на вертолетной площадке, чем большинство eVTOL с переходной подъемной / крейсерской скоростью или традиционные вертолеты.

Их относительно легко складывать, и на рендерах J-2000 показан самолет, который может убирать два передних подруливающих устройства после достижения крейсерского режима высокой скорости, чтобы уменьшить сопротивление и избавиться от дополнительной ненужной подъемной силы.

Jetoptera недавно получила два контракта с ВВС США на дальнейшую характеристику профиля шума системы и на доказательство того, что FPS, используемый с конфигурацией верхнего крыла с выдувным крылом, будет обеспечивать определенные уровни подъемной силы, аналогичные тем, что у самолета с несущим винтом. Jetoptera

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Еще одно преимущество - шум; Jetoptera заявляет, что эти жидкостные двигательные установки являются "самым бесшумным двигателем в небе". Компания заключила субподряд с Paragrine Systems и провела тесты на уровень шума в рамках исследовательского сотрудничества, финансируемого Министерством обороны США . Результаты показали, что FPS на 15 дБА ниже, чем у гребного винта с двигателем внутреннего сгорания, обеспечивающим тот же уровень тяги - и это было до какой-либо акустической обработки. Компания заявляет, что, как только это будет сделано, эти устройства должны быть на 25 дБА тише, чем аналогичный винт; На расстоянии 300 м (984 фута) Jetoptera прогнозирует уровень шума около 50 дБА, что эквивалентно нормальному дому, тихому офису или холодильнику на различных диаграммах шума.

J-2000 назван в честь его максимальной взлетной массы в 907 кг, и Jetoptera планирует создать целое семейство самолетов этой конструкции. Это включает в себя высокоскоростные версии, разработанные для скорости 644 км / ч с диапазоном 644 км, а также версии STOL с большой дальностью полета, способные пролетать 1930 км со скоростью до 322 км / ч. J-2000 - это двухместное транспортное средство, способное развивать максимальную скорость 300 км в час и дальностью действия 300 км, а также J-4000 с той же дальностью полета и четырьмя сиденьями.

Jetoptera предлагает линейку самолетов вертикального и вертикального взлета и посадки с гидравлической силовой установкой Jetoptera

Эти характеристики диапазона и скорости на удивление скромнее по сравнению с тем, что уже делают eVTOL. Все, что летает на ископаемом топливе с его заоблачной плотностью энергии, должно обещать большую дальность полета по сравнению с чем-либо, летящим на батарее, и, честно говоря, 300 км с двумя сиденьями кажутся странно короткими.

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Компания Joby Aviation, например, уже провела тонну тестовых полетов на шестикорпусном аэротакси с переходной посадкой, которое вмещает пять человек и летает так же быстро, как J-2000, и на 75 процентов так же далеко, используя батареи, которые уже коммерчески доступны сегодня. Что касается шума, то в начале этого года Joby выпустил довольно невероятное видео, которое, казалось бы, предполагает, что его конструкция с открытым ротором достаточно тихая. Честно говоря, он не такой компактный, как конструкция J-2000, но он уже построен, летает и находится в процессе сертификации.

Jetoptera, с другой стороны, все еще находится на стадии прототипирования. Он летал на нескольких подмасштабных моделях, хотя до этого момента большинство прототипов переходного вертикального взлета и посадки были построены с канальными вентиляторами, а в хвостовом взлетном аппарате J-55 использовалась пара турбореактивных двигателей Jetcat, не отличающихся от тех, что были у Дэвида. Мэйман свешивается с боков своих реактивных ранцев . Единственными прототипами, которые могут летать с системой FPS, являются небольшие самолеты с неподвижным крылом и испытательная платформа с привязным вертикальным взлетом, расположенная ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing испытала автономный самолет для службы аэротакси.