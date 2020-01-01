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Что случится с едой из Макдональдса за год: Эксперименты

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Будет ли она выглядеть аппетитно?

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Блогеры из GoldenBurst проверили миф о том, что еда из Макдональдса не портится даже без условий хранения.

Блогеры купили разные блюда, оставив их на год и выяснив, что случится с бургерами и картошкой фри в разных условиях.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что cпособна термопаста из графена.

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Теги: видео, эксперименты
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