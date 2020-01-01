NASA и SpaceX задерживают возвращение на Землю астронавтов Crew-1

Погода перенесла приводнение до 1 мая.

Четыре астронавта миссии Crew-1 вернутся на Землю в капсуле SpaceX Crew Dragon 1 мая NASA

Астронавтам первой оперативной миссии астронавтов SpaceX для NASA придется подождать еще несколько дней, чтобы вернуться домой с Международной космической станции из-за плохой погоды на месте их приводнения.

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Четыре астронавта NASA Crew-1 должны были вернуться на Землю в среду (28 апреля) на капсуле SpaceX Crew Dragon, совершив приводнение в Атлантическом океане у побережья Флориды. Но сильный ветер вынудил NASA и SpaceX отложить посадку до субботы (1 мая). Приводнение намечено на 18:36 по Киеву.

"NASA и SpaceX договорились перенести расстыковку и приводнение экипажа-1 со среды, 28 апреля, после обзора прогнозируемых погодных условий в зонах приводнения у побережья Флориды, которые в настоящее время прогнозируют скорость ветра выше критериев стабильности", - заявили представители NASA. "Команды будут продолжать следить за погодными условиями на предмет приводнения перед запланированной в пятницу расстыковкой".

Миссия SpaceX Crew-1 была запущена 15 ноября и ознаменовала собой первый оперативный полет с экипажем на коммерческом космическом корабле Crew Dragon. Он прибыл на станцию ​​днем ​​позже, чтобы доставить в орбитальную лабораторию астронавтов NASA Виктора Гловера, Майка Хопкинса, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

На прошлой неделе SpaceX запустила свой второй рейс для смены экипажа для NASA под названием Crew-2, чтобы доставить на станцию ​​еще четырех астронавтов. Эти астронавты прибыли в субботу (24 апреля) в качестве замены Crew-1.

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Ожидается, что SpaceX Crew Dragon Resilience приведет к приводнению на одном из семи участков у атлантического побережья Флориды или в Мексиканском заливе, точное место будет зависеть от погоды, когда он вернет астронавтов Crew-1 на Землю.

С задержкой приводнения до субботы Resilience теперь отстыкуется от космической станции в пятницу (30 апреля). Прямая трансляция отстыковки начнется в 22:30 по Киеву в пятницу и продолжится до приводнения и пресс-конференции после приземления.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты SpaceX Crew-2 проведут более 200 научных экспериментов в космосе.