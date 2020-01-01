Разобьет ли фейерверк окно: Эксперименты

Выдержит ли стекло взрыв петарды и фейерверка.

Вы прекрасно знаете, что такое фейерверки, и знаете, что они стреляют в том направлении, в которое их направишь.

Читай также: Эксперимент: Прыжок на батут с тысячью кричащих куриц

И вот вопрос: а что, если направить фейерверк в окно? Сможет ли фейерверк разбить стекло? И вообще, какую пиротехнику окно сможет выдержать, не разбившись? В видеоролике блогеры попробовали самые разные петарды и самые разные стекла: одинарный стеклопакет, двойной стеклопакет и даже бронированное стекло.

Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.