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Разобьет ли фейерверк окно: Эксперименты

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Выдержит ли стекло взрыв петарды и фейерверка.

Вы прекрасно знаете, что такое фейерверки, и знаете, что они стреляют в том направлении, в которое их направишь.

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И вот вопрос: а что, если направить фейерверк в окно? Сможет ли фейерверк разбить стекло? И вообще, какую пиротехнику окно сможет выдержать, не разбившись? В видеоролике блогеры попробовали самые разные петарды и самые разные стекла: одинарный стеклопакет, двойной стеклопакет и даже бронированное стекло. 

Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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