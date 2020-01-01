На заводе поставщика Apple произошел пожар, есть погибшие

Крупный пожар произошел на заводе в Шанхае.

Пожар на заводе Casetek Group, тайваньского производителя электроники, который также является поставщиком технологического гиганта Apple, недалеко от Шанхая в Китае, унес жизни восьми человек, в том числе двух пожарных, сообщает SCMP.

Читай также: На заводе поставщика Apple прогремел взрыв

Согласно заявлению правительства района Цзиньшань в связи с этим инцидентом, пожар на фабрике вспыхнул в четверг в 13:30 и продолжался до утра пятницы, в результате чего погибли двое пожарных и шесть жителей.

Пожар был жестоким, и для борьбы с ним было задействовано более 900 пожарных, 123 пожарные машины и восемь роботов. Официальные лица все еще выясняют, как начался пожар, но пламя быстро охватило большой завод, когда он набирал силу.

Пожар на заводе weibo

Читай также: На заводах Apple в Китае нашли многочисленные нарушения

Пока причина пожара остается неизвестной, инвесторы пытаются ее установить. В официальном заявлении правительства утверждается, что этот пожар не привел к значительному загрязнению воздуха или воды в окружающей среде.

Компания Shengrui Electronic была приобретена в 2020 году компанией Casetek Group, которая сама принадлежит Pegatron. Casetek известен как производитель корпусов для линейки MacBook от Apple, а также для iPad. Еще неизвестно, насколько сильно этот пожар повлияет на цепочку поставок компании.

Напомним, ранее сообщалось, что рабочие фабрики Apple вырыли тоннель, чтобы воровать продукцию.