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На заводе поставщика Apple произошел пожар, есть погибшие

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Крупный пожар произошел на заводе в Шанхае.
Пожар на заводе
Пожар на заводе
weibo

Пожар на заводе Casetek Group, тайваньского производителя электроники, который также является поставщиком технологического гиганта Apple, недалеко от Шанхая в Китае, унес жизни восьми человек, в том числе двух пожарных, сообщает SCMP.

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Согласно заявлению правительства района Цзиньшань в связи с этим инцидентом, пожар на фабрике вспыхнул в четверг в 13:30 и продолжался до утра пятницы, в результате чего погибли двое пожарных и шесть жителей.

Пожар был жестоким, и для борьбы с ним было задействовано более 900 пожарных, 123 пожарные машины и восемь роботов. Официальные лица все еще выясняют, как начался пожар, но пламя быстро охватило большой завод, когда он набирал силу.

Пожар на заводе
Пожар на заводе
weibo

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Пока причина пожара остается неизвестной, инвесторы пытаются ее установить. В официальном заявлении правительства утверждается, что этот пожар не привел к значительному загрязнению воздуха или воды в окружающей среде.

Компания Shengrui Electronic была приобретена в 2020 году компанией Casetek Group, которая сама принадлежит Pegatron. Casetek известен как производитель корпусов для линейки MacBook от Apple, а также для iPad. Еще неизвестно, насколько сильно этот пожар повлияет на цепочку поставок компании.

Напомним, ранее сообщалось, что рабочие фабрики Apple вырыли тоннель, чтобы воровать продукцию.

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Теги: пожар, Китай, Apple
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