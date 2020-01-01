Как выглядит зеркало под микроскопом: Эксперименты
Что можно увидеть в микроскоп?
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Вы когда-нибудь разглядывали что-нибудь под микроскопом? Может быть, какие-то интересные штуки на уроках биологии. И всегда это выглядит крайне завораживающе. Но блогеры из
Mamix Live покажут кое-что гораздо интереснее.
Как будет выглядеть зеркало под микроскопом? Также они посмотрели через микроскоп на прозрачное стекло и фольгу.
Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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