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Как выглядит зеркало под микроскопом: Эксперименты

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Что можно увидеть в микроскоп?

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Вы когда-нибудь разглядывали что-нибудь под микроскопом? Может быть, какие-то интересные штуки на уроках биологии. И всегда это выглядит крайне завораживающе. Но блогеры из
Mamix Live покажут кое-что гораздо интереснее.

Как будет выглядеть зеркало под микроскопом? Также они посмотрели через микроскоп на прозрачное стекло и фольгу.

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.

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Теги: видео, эксперименты
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