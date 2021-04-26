Построена самая мощная и доступная приливная турбина в мире

Шотландская компания Orbital Marine Power (ранее Scotrenewables) завершила строительство самой мощной действующей приливной турбины в мире. Сейчас он находится на пути к Оркнейским островам, где у него будет шанс доказать свою ценность, подключившись к электросети.

Солнечная энергия - ключевая часть энергобаланса, которая подтолкнет нас к нулевым выбросам углерода, но лунная энергия тоже может сыграть свою роль. Когда сила тяжести Луны притягивается к поверхности Земли, она поднимает огромные количества океанской воды по всему земному шару в предсказуемых формах. Там, где эта вода проталкивается через узкие щели или вокруг мыса, она ускоряется, и можно собирать кинетическую энергию этой массы воды с помощью турбин под поверхностью океана. Это называется приливной силой.

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Это не ново; еще в средние века люди по всей Европе и на Ближнем Востоке втыкали водяные колеса в водоемы, наполняемые приливами, чтобы перемолоть кукурузу.

Сегодняшние крупнейшие проекты в области приливной энергетики, корейская приливная электростанция на озере Сихва и приливная электростанция Ранс во Франции, были построены с использованием огромных и чрезвычайно дорогих подводных стен или заграждений. Эти заградительные системы закрывают шлюзовые ворота во время отлива, а затем открывают их во время прилива, чтобы воспользоваться преимуществом разницы высот для запуска турбин. Они работают хорошо, но стоимость установки очень высока, а ограничение естественного потока воды имело некоторые негативные последствия для окружающей среды.

Подход Orbital направлен на снижение затрат на минимально возможном уровне. В нем используются плавающие турбины, установленные в каналах, ускоряющих приливные течения. Эти турбинные платформы пришвартованы к дну океана в четырех точках с помощью чрезвычайно прочных цепей, что означает, что подводные работы по их установке будут быстрыми, дешевыми и минимальными.

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Турбины соединены с основной платформой с помощью огромных рычагов, а их гигантские лопасти можно менять местами между циклами приливов и отливов, чтобы генерировать энергию независимо от того, как движется вода. Энергия отправляется обратно на берег по толстым подводным кабелям, а рычаги платформы могут поворачиваться, чтобы поднимать турбины из воды для простого осмотра и обслуживания без необходимости в акваланге.

Прототип компании Orbital, SR2000, был установлен в 2017 году с номинальной мощностью 2 МВт и произвел около 3 ГВт-ч за первый год работы, несмотря на то, что в основном это платформа для исследований и разработок.

Теперь производственная версия завершена, и ожидается, что она будет значительно лучше. O2 также рассчитан на 2 МВт, с двумя 20-метровыми роторами, охватывающими более 600 квадратных метров площади под поверхностью на конце 18-метровой поверхности. Сама платформа имеет длину около 74 м. Компания заявляет, что "имеет возможность производить достаточно чистой, предсказуемой электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности около 2 000 домов в Великобритании и компенсировать примерно 2 200 тонн производства CO2 в год" .

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Этот проект будет доступен за небольшую часть стоимости объекта Сихва стоимостью 298 миллионов долларов. O2, производимый исключительно на суше, может быть просто спущен на воду, как корабль, и отправлен к месту его стоянки, ввода в эксплуатацию и подключения к сети.

И стоимость имеет существенное значение для технологий зеленой энергии. Самыми важными цифрами для Orbital будут то, сколько энергии O2 вырабатывает ежегодно, сколько стоит его создание и эксплуатация, сколько он может продать эту мощность на данном рынке и как долго он продержится в агрессивной подводной среде.

Напомним, ранее сообщалось, что построено первое в мире хранилище энергии в камнях.