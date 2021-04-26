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15 человек провели 40 дней в пещере без телефонов, часов и света

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Пятнадцать добровольцев вышли из пещеры на юго-западе Франции, проведя 40 дней без часов, телефонов и солнечного света в эксперименте по изоляции человека.
Добровольцы провели в пещере 40 дней
Добровольцы провели в пещере 40 дней
thehindu.com

Группа из восьми мужчин и семи женщин жила в пещере Ломбривс в рамках проекта стоимостью 1,4 миллиона долларов под названием Deep Time, целью которого было изучение пределов способности человека адаптироваться к изоляции. Проект, возглавляемый Институтом адаптации человека, завершился в субботу через 40 дней.

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Кадры в социальных сетях с того дня  показывают улыбающихся добровольцев, выходящих из пещеры под аплодисменты, в специальных солнцезащитных очках, защищающих глаза после долгого пребывания в темноте.

Во время пребывания в пещере добровольцы спали в палатках и сами производили электричество с помощью педального велосипеда, так как естественного света не было. Они также брали воду из колодца под землей.

Команда выходит из пещеры
Команда выходит из пещеры
twitter

Поскольку солнечного света не было, команда должна была следить за своими биологическими часами, чтобы знать, когда лучше спать, есть или выполнять повседневные задачи.

Неудивительно, что они быстро потеряли чувство времени.

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Один доброволец сказал, что, по его мнению, он пробыл под землей 23 дня.

Группа не имела связи с внешним миром и не могла пользоваться телефонами или другими электронными устройствами.

Один доброволец, учитель математики Йохан Франсуа, сказал, что он пробегал по пещере 10 километров кругом, чтобы оставаться в форме. Он сказал журналистам, что у него "внутреннее побуждение" покинуть пещеру.

Но другие добровольцы чувствовали себя иначе: две трети заявили, что хотят остаться в пещере подольше.

"Впервые в жизни мы могли нажать на паузу", - сказала Марина Лансон, одна из семи женщин, принявших участие в эксперименте, сообщает The Guardian. "Впервые в жизни у нас было время и мы могли остановиться, чтобы жить и выполнять свои задачи. Это было здорово".

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Тем не менее, Лансон призналась, что чувствует себя счастливой, находясь на открытом воздухе и снова слыша пение птиц.

Французские и швейцарские ученые из Института адаптации человека внимательно наблюдали за добровольцами во время их пребывания в пещере. Они регулярно проверяли режим сна, социальные взаимодействия и когнитивные функции команды с помощью датчиков.

Активность мозга добровольцев также собиралась до и после того, как они вошли в пещеру.

15 добровольцев, находившихся в пещере
15 добровольцев, находившихся в пещере
twitter

Ученые, стоящие за проектом, говорят, что он поможет им понять, как люди могут адаптироваться к экстремальным условиям жизни и полной изоляции.

"Наше будущее как людей на этой планете будет развиваться", - сказал Клот после выхода из пещеры. "Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен находить новые решения в любой ситуации".

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике нашли ритуальную пещеру майя.

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Теги: пещера, эксперимент
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Комментариев (1)
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navigator2    26.04.2021, 13:19
Оценка:  +1
navigator2
трахались мабуть до втрати свідомості, а що там ще робити було ??
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