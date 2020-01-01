Тренды YouTube: Армия РФ готовилась к войне и Динамо – Ингулец

В тренде - спорт и политика.

⚡ Армия РФ готовилась к войне: почему Путин дал заднюю, объясняет Фейгин

Читай также: Тренды YouTube: МастерШеф 10 сезон. Выпуск 2 и NK - A HUEVO

Москва начала отводить собственные войска из украинских границ, потому что испугалась военной поддержки международных партнеров Украины.

Об этом в эфире "Прямой" заявил адвокат и российский оппозиционер Марк Фейгин.

Динамо – Ингулец. Краткий обзор

Читай также: Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni

Мирча Луческу стал единственным тренером, который выиграл чемпионство в УПЛ на посту главного тренера двух самых мощных клубов УПЛ. Первый успех румына с Динамо пришел в 23 туре, когда дубль Цыганкова, голы Забарного, Попова и Беседина не оставили и тени сомнения в итоге как в матче с Ингульцом, так и во всем чемпионате.

Напомним, ранее в тренды попали Грабли, сапа, лопата и Даня Милохин х Иван Абрамов.