Вырастили огромные бактерии с кота и собаки: Эксперименты

Какие бактерии окружают нас ежедневно?

Читай также: Сколько слоев скотча спасут ногу от шредера: Эксперименты

Нас окружают множество различных микробов и бактерий, но касаясь наших домашних любимцев, мы и не догадываемся, сколько всего интересного и неполезного остается на наших руках. В этом видео блогеры из Live Today покажут, какие бактерии живут на собаке и коте, а также возьмут пробы с некоторых вещей, которые сопровождают нас каждый день.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.