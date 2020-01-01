Вырастили огромные бактерии с кота и собаки: Эксперименты
Какие бактерии окружают нас ежедневно?
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Нас окружают множество различных микробов и бактерий, но касаясь наших домашних любимцев, мы и не догадываемся, сколько всего интересного и неполезного остается на наших руках. В этом видео блогеры из Live Today покажут, какие бактерии живут на собаке и коте, а также возьмут пробы с некоторых вещей, которые сопровождают нас каждый день.
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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