Женщина приняла клей для ногтей за капли и склеила глаз

В поисках глазных капель женщина взяла не тот флакон.

Согласно сообщениям СМИ, женщина из Мичигана (США) случайно заклеила глаза, когда перепутала свои флаконы с глазными каплями и клеем для ногтей.

Женщина, Яседра Уильямс, сказала, что она заснула со своими контактными линзами, но проснулась в час ночи и хотела вынуть их, сообщает местное новостное издание WXYZ в Детройте. Поскольку ее глаза были сухими, ей потребовались глазные капли, чтобы снять линзы.

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Поэтому она потянулась к своей сумочке, в которой хранила маленькую бутылочку с глазными каплями. Но она также хранила в сумочке небольшую бутылку клея для ногтей, чтобы исправить сломанные ногти, сообщает WXYZ.

Уильямс осознала свою ошибку уже слишком поздно. "Я подумала: Боже мой. Он попал мне в глаз, и я попыталась стереть его. Он склеил мне глаза", - сказал Уильямс WXYZ. "Я просто начал поливать [его] холодной водой, и я пытался развести глаза, но не смогла".

Решение Уильямс промыть глаз оказалось удачным. "Если у вас когда-нибудь что-нибудь попало в глаз, немедленно попробуйте промыть глаз, подержав голову под краном или полив глаз бутылкой воды", - сказал доктор Джордж Уильямс, офтальмолог из Beaumont Health в Royal Oak, штат Мичиган, рассказал WXYZ. "Вы устроите беспорядок, но можете спасти свое зрение».

Он добавил, что Яседра Уильямс - не первый человек, который случайно намазал клей для ногтей себе в глаз.

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Уильямс была доставлена ​​в больницу, где врачи сняли с нее контактные линзы с клеем для ногтей. "Они сказали, что этот контакт спас мне зрение", - сказала Яседра Уильямс. Она сказала, что на этом глазу она потеряла ресницы, потому что врачам пришлось перевернуть верхнюю часть века и потянуть за него, чтобы снять линзу.

Напомним, ранее сообщалось, что IPhone 5 взорвался и повредил глаз женщине.