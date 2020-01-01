Тренды YouTube: Грабли, сапа, лопата и Даня Милохин х Иван Абрамов

В тренде - пародия и юмористическое шоу.

ПАРОДІЯ - Граблі, сапа, лопата | Ракета, бомба, петарда - Олег Кензов

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На канале SILIRADA вышла новая пародия. На этот раз на песню Олега Кензова Ракета, бомба, петарда. Клип назвали Граблі, сапа, лопата и посвятили сельской жизни.

Ролик менее чем за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

Даня Милохин х Иван Абрамов | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Тиктокер Даня Милохин и комик Иван Абрамов стали гостями нового выпуска программы "Что было дальше?". Шоу юмористов славится отсутствием цензуры и своей жесткостью. Суть формата заключается в том, что в каждом выпуске появляется два новых гостя, каждый из которых должен рассказать свою историю. После комики предполагают, чем завершилась занимательная ситуация. В течение всего выпуска звезду высмеивают, а та пытается не растеряться.

Напомним, днем ранее в тренды попали Путин о Донбассе и Акции за Навального.