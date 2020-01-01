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Как управлять огнем: Эксперименты

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Электролизер позволяет получить горючий газ.

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Блогер SuperCrastan собрал электролизер и показал, как управлять огнем. Крафтить инструменты самому - это очень круто, особенно если они потом работают. Зачем нужен электролизер, что он умеет и на какие подводные камни можно напороться, используя плохой силикон?.

Также он сравнит доморощенный электролизер с покупным. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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