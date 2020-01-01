Владельцы Xiaomi Mi 11 жалуются на сгоревшие материнские платы

Чип смартфона сильно нагревается.

В последнее время различные пользователи Xiaomi Mi 11 жаловались на проблему, которая затронула несколько клиентов. Эти жалобы касаются материнской платы новой флагманской модели, которая явно выгорела у некоторых людей.

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Согласно отчету ITHome, различные пользователи Mi 11 оставляли комментарии по этому поводу в официальном аккаунте Weibo генерального директора компании Лэй Цзюня. В этих комментариях разные люди рассказали об одном и том же опыте сгорания материнских плат на своих смартфонах Mi 11. К сожалению, на данный момент высокопоставленный чиновник еще не ответил ни на один из этих комментариев.

Кроме того, различные пользователи отмечали, что их устройства нагреваются до того, как проблема усугубилась, и считают, что это может быть проблема с системой отвода тепла устройства. Хотя на данный момент официального заявления китайского технологического гиганта не было. Для тех, кто не знает, Mi 11 - это флагманская модель компании 2021 года, которая продемонстрировала высокие продажи в ее родной стране, Китае, где ее поставки превышают один миллион всего за 21 день.

Однако с тех пор различные пользователи жаловались на различные проблемы, такие как высокое энергопотребление и меньшее время автономной работы, а также время от времени устройство очень сильно нагревается. Несколько пользователей добавили, что видеоигры, работающие более десяти минут, нагревают их смартфоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 11 Pro получил лучшие камеры и быструю зарядку.