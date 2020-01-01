Заморозка сделает молотый кофе вкуснее

Молотый кофе, который вы покупаете в магазинах, скоро может стать намного лучше.

Вскоре любители кофе во всем мире могут найти в супермаркетах новый захватывающий вариант, который, как обещают исследователи, значительно улучшит их впечатления от употребления кофе. Это криомолотый кофе: производится из зерен, охлажденных до -100ºC, а затем молотых. Это полезнее, вкуснее, и имеет лучший аромат, говорят сторонники.

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Большинство покупателей кофе предпочитают молотый кофе цельным зернам, но предпочтения могут быть разными в разных странах мира. Главный аргумент против молотого кофе заключается в том, что он обычно не обладает такими же качественными свойствами, как цельные зерна. Это может скоро измениться благодаря новой технологии криогенного измельчения.

В прошлом году группа российских исследователей из Института Сколтех наткнулась на статью в журнале Nature, в которой описывалось, как обжаренные кофейные зерна охлаждались до сверхнизкой температуры, а затем перемалывались в мельнице. Исследование показало, что измельчение при этих температурах увеличивает однородность частиц на 15-20%.

"Криоизмельчение - это сложный процесс, который должен одновременно достигать трех независимых целей: максимизировать консервацию кофейного масла для улучшения аромата и полезности, максимизировать однородность частиц для ясности вкуса и минимизировать стоимость владения оборудованием (включая энергию) и, как следствие, цена для потребителей", - сказал один из специалистов.

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Открытие вдохновило исследователей на собственные эксперименты. Сравнивая молотый кофе из зерен, охлажденных до -100 ° C, с молотыми зернами при комнатной температуре, они обнаружили, что последний выглядел более влажным и липким, чем сухой и порошкообразный криогенно-молотый кофе, что намекает на желаемые свойства кофе.

Исследователи объяснили, что при регулярном помоле ароматические кофейные масла выдавливаются через микропоры в частицах кофе, вступают в реакцию с кислородом и улетучиваются. Это означает, что в заваренном кофе гораздо меньше ароматических и полезных компонентов. Но в криогенном помоле замороженные масла не могут выйти через микропоры, дольше сохраняя свежесть, аромат и пользу для здоровья.

"Равномерность означает, что меньше слишком маленьких или слишком больших частиц. Более мелкие частицы добавляют горечи, а крупные делают кофе водянистым. Когда негабаритных частиц мало, сваренный кофе имеет более яркий вкус без намека на горечь", - поясняют в Сколтехе.

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Хотя это звучит намного лучше, чем обычный вид, технология для внедрения криогенного измельчения в розничном секторе на самом деле недоступна. В 2014 году исследователи создали криогенную систему охлаждения, которая значительно снизила затраты. Теперь они еще больше улучшили производительность системы и запустили опытное производство под брендом Coffeehouse Ground.

Исследователи считают, что такой способ производства кофе будет экономичным и устойчивым в краткосрочной перспективе, что позволит людям покупать его в магазинах. Позже оборудование можно было дополнительно оптимизировать для использования в кафе и ресторанах. Оборудование можно масштабировать до производства 50 килограммов кофе в день, но после дополнительных исследований его можно будет расширить еще больше.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые открыли дикие виды кофе, которые могут спасти культурные сорта.