Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple iPad Pro в некоторых странах будет дороже, чем в США

Комментариев: 0
В Бразилии новый планшет будет дороже в два раза, чем в США.
Ценовая политика на планшет довольно странная
Ценовая политика на планшет довольно странная
apple

Ранее на этой неделе Apple провела мероприятие Spring Loaded, на котором представила свой последний iPad Pro пятого поколения . Хотя слух о небольшом росте 12,9-дюймовой модели оказался правдой, в некоторых странах подорожание намного выше, чем в других.

Читай также: iMac, iPad Pro, AirTags и Apple TV: Что показали на презентации Apple

В соответствии с 9to5Mac, Nukeni составил список цен на недавно стартовавшем  IPad Pro 2021, которая доступна в различных странах по всему земному шару. Глядя на этот список, становится ясно, что iPad Pro является самым доступным в США и Гонконге. Между тем, у Швеции и Бразилии самый дорогой ценник по сравнению с любым другим рынком. В Бразилии iPad стоит примерно в два раза больше, чем модель, продаваемая в США.

Для 11-дюймовой модели только с Wi-Fi и 128 ГБ памяти последний iPad Pro стоит $799, $824 в Гонконге, $1122 в Швеции и $1938 в Бразилии. Ценник в Бразилии более чем на $1000 больше, чем цена в США. Модель iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма с поддержкой Wi-Fi + Cellular и объемом памяти 2 ТБ будет стоить $2399 в США и 2408 в Гонконге.

С другой стороны, та же модель в Швеции стоит около $3309, а в Бразилии - $5386. Другими словами, самый дорогой iPad Pro 2021 года в Бразилии может стоить немного больше, чем Pro Display XDR в США. Традиционно стоимость продуктов Apple в странах Южной Америки была выше, чем в США, но сейчас эта разница продолжает расти.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий iPhone с Touch ID на экране может называться iPhone 12S.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: iPad Pro, iPad Pro 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь