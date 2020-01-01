Apple iPad Pro в некоторых странах будет дороже, чем в США

В Бразилии новый планшет будет дороже в два раза, чем в США.

Ранее на этой неделе Apple провела мероприятие Spring Loaded, на котором представила свой последний iPad Pro пятого поколения . Хотя слух о небольшом росте 12,9-дюймовой модели оказался правдой, в некоторых странах подорожание намного выше, чем в других.

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В соответствии с 9to5Mac, Nukeni составил список цен на недавно стартовавшем IPad Pro 2021, которая доступна в различных странах по всему земному шару. Глядя на этот список, становится ясно, что iPad Pro является самым доступным в США и Гонконге. Между тем, у Швеции и Бразилии самый дорогой ценник по сравнению с любым другим рынком. В Бразилии iPad стоит примерно в два раза больше, чем модель, продаваемая в США.

Для 11-дюймовой модели только с Wi-Fi и 128 ГБ памяти последний iPad Pro стоит $799, $824 в Гонконге, $1122 в Швеции и $1938 в Бразилии. Ценник в Бразилии более чем на $1000 больше, чем цена в США. Модель iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма с поддержкой Wi-Fi + Cellular и объемом памяти 2 ТБ будет стоить $2399 в США и 2408 в Гонконге.

С другой стороны, та же модель в Швеции стоит около $3309, а в Бразилии - $5386. Другими словами, самый дорогой iPad Pro 2021 года в Бразилии может стоить немного больше, чем Pro Display XDR в США. Традиционно стоимость продуктов Apple в странах Южной Америки была выше, чем в США, но сейчас эта разница продолжает расти.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий iPhone с Touch ID на экране может называться iPhone 12S.